退伍軍人病｜清遠佛山團群組再添兩人　衞生防護中心：2月團友盡速聯絡

▲ 衞生防護中心正調查涉及清遠佛山旅行團，涉及退伍軍人病群組。（資料圖片）

領華旅遊社「清遠佛山旅行團」的退伍軍人病個案兩增兩人，分別是78歲和66歲男性，暫合共8人染病。衞生署衞生防護中心呼籲，2月參加「清遠佛山旅行團」的人士，盡快與中心聯絡。

3月2日至8日，衞生防護中心共錄得8宗輸入及兩宗社區感染的退伍軍人病個案。8宗輸入個案均曾在2月參加領華旅遊社的「清遠佛山旅行團」，中心今日（10日）公布的最新兩宗個案，是78歲男性和66歲男性，分別在2月20至22日和2月21日至23日參與該旅行團。

▲ 團號LB3280的清遠佛山旅行團，有8人參加後確診感染退伍軍人病。（網上圖片）

中心自接獲首宗通報後，聯絡與首名感染者參加同一團，及參與另外兩個行程及入住酒店相同的旅行團人士，提供評估及醫學監察，並發現最新兩宗個案。調查顯示，8宗個案在本地並沒有共同暴露史，當中6人及兩人分別參加於2月20日及2月21日出發的「清遠佛山旅行團」。他們與去年11月錄得涉及兩個佛山旅行團的5宗退伍軍人病輸入個案，同樣曾入住佛山美豪酒店（地址：佛山市南海區獅山鎮虹嶺一路16號）。

就上述感染個案，中心已知會通報廣東省衞生當局，以作相關環境調查。中心的流行病學調查仍在進行中。中心亦已知會旅遊業監管局，提醒相關旅遊業界注意情況。

此外，衞生防護中心呼籲參與以下三個旅行團的人士，盡快致電聯絡中心熱綫：21252670。熱綫運作至周五（14日），時間為星期一至五上午9時至下午5時。

領華旅遊社「清遠佛山旅行團」，團號：LB3280，成團日期：2月20至22日；2月21至23日；2月26至28日。

若上述旅行團參與者發燒或感不適，應立即求醫。

▲ 衞生防護中心正調查涉及清遠佛山旅行團，涉及退伍軍人病群組。（資料圖片）

社區感染方面，新增的兩宗退伍軍人病個案，分別是有長期病患、居於南區的61歲男病人，以及有長期病患、居於灣仔區的94歲男病人。中心正就上述兩宗社區感染個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。

截至3月8日，本港暫錄得31宗退伍軍人病個案，而去年全年共錄得135宗。

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