天瑜醫療事故｜警方：已向家屬解釋不作刑事檢控原因　待死因裁判官決定是否展開死因研訊

▲ 周天瑜父親召開記者會，要求重啟刑事檢控，亦會考慮作出私人檢控。（朱永倫攝）

【周天瑜 / 天瑜父親 / 橫紋肌肉瘤 / 陸偉雄】患腫瘤橫紋肌肉瘤、疑因醫療事故變成植物人的女童周天瑜去年3月逝世，終年8歲，其父親要求重啟刑事檢控，亦會考慮作出私人檢控。

警方今（10日）回覆查詢表示，警方於2023年6月5日及9月21日接獲一名市民報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及有刑事成份，遂要求警方作出調查。案件列作「求警調查」，並於2023年10月17日交由港島總區重案組跟進。

警方接獲案件後，一直與報案人保持聯絡及就調查進展溝通。警方經深入調查及徵詢法律意見後，於今年1月獲律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序。報案人已獲通知相關案件的調查結果，調查人員亦曾向報案人解釋相關決定。

警方現正按死因裁判官指示作出跟進，以便死因裁判官決定會否就案件展開死因研訊。

天瑜醫療事故︱家屬指醫生篡改紀錄律政司不作刑事檢控 天瑜父誓言不會放棄為女兒伸冤

▲ 周天瑜父親召開記者會，要求重啟刑事檢控，亦會考慮作出私人檢控。（朱永倫攝）

天瑜醫療事故｜大律師：最少3個元素要釐清

天瑜父親今在女兒死忌一周年召開記者會。協助個案的大律師陸偉雄表示，直至去年10月去信警務處處長，始獲回覆交由港島區重案組，但今年1月22日調查完畢，並獲警方發信告知不作出起訴，感到失望及遺憾。

天瑜醫療事故｜天瑜父要求重啟刑事檢控 或展開私人檢控

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