啟德體育園｜永東巴士新增跨境直通巴　特別班次演唱會散場後半小時開出

▲ 啟德體育園將會舉行多場演唱會。（資料圖片）

啟德體育園將會舉辦大型演唱會，永東巴士推出跨境直通巴服務，每逢體育園舉辦演唱會，散場後半小時開出特別班次，並預留45至50班次應付人潮。

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永東巴士今日（10日）開通啟德體育園往返大灣區城市的14條路綫，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山、鶴山、九江西樵、清遠和肇慶。平日北上班次由早上8時至晚上8時，每兩小時一班，而南下班次由早上8時至中午12時，每20分鐘一班。

此外，每逢啟德體育園舉辦演唱會，永東會在散場後30分鐘加開特別班次，前往皇崗口岸、廣州、佛山、番禺、中山、大良和江門。

▲ 啟德體育園開幕禮有多名歌手演唱，包括李幸倪。（資料圖片）

至於昨日（9日）的2025年世界格蘭披治桌球大獎賽，由羅拔臣奪冠。啟德體育園表示，對活動主辦方宣布計劃在未來數年繼續在香港舉行桌球大獎賽感到鼓舞，並會與各方保持緊密溝通，為觀眾帶來更多精彩的盛事。

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