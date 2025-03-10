  • 20°C
香港時間：2025310日 (一) 21:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 戶戶送 結業潮 諾如病毒 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜永東巴士新增跨境直通巴　特別班次演唱會散場後半小時開出

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 戶戶送 結業潮 諾如病毒 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

啟德體育園將會舉行多場演唱會。（資料圖片）

啟德體育園將會舉辦大型演唱會，永東巴士推出跨境直通巴服務，每逢體育園舉辦演唱會，散場後半小時開出特別班次，並預留45至50班次應付人潮。

點擊圖片放大
+5
+4

永東巴士今日（10日）開通啟德體育園往返大灣區城市的14條路綫，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山、鶴山、九江西樵、清遠和肇慶。平日北上班次由早上8時至晚上8時，每兩小時一班，而南下班次由早上8時至中午12時，每20分鐘一班。

此外，每逢啟德體育園舉辦演唱會，永東會在散場後30分鐘加開特別班次，前往皇崗口岸、廣州、佛山、番禺、中山、大良和江門。

啟德體育園開幕禮有多名歌手演唱，包括李幸倪。（資料圖片）

至於昨日（9日）的2025年世界格蘭披治桌球大獎賽，由羅拔臣奪冠。啟德體育園表示，對活動主辦方宣布計劃在未來數年繼續在香港舉行桌球大獎賽感到鼓舞，並會與各方保持緊密溝通，為觀眾帶來更多精彩的盛事。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德桌球賽｜羅拔臣以10:0大勝冰咸奪冠　冀能鼓勵香港年輕桌球手成為「下一個傅家俊」
23:02 2025/03/09
啟德桌球賽｜羅拔臣以10:0大勝冰咸奪冠　冀能鼓勵香港年輕桌球手成為「下一個傅家俊」
啟德桌球賽｜主辦方親解趕觀眾離場事件　封歡歡：加時費說法不實　「我們是被通知」
23:44 2025/03/09
啟德桌球賽｜主辦方親解趕觀眾離場事件　封歡歡：加時費說法不實　「我們是被通知」
啟德郵輪碼頭｜四郵輪同時泊港　獲安排漫步九龍城行程涉訪啟德體育園
20:57 2025/03/09
啟德郵輪碼頭｜四郵輪同時泊港　獲安排漫步九龍城行程涉訪啟德體育園
啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑　有市民讚環境好
20:06 2025/03/07
啟德體育園｜啟德運動場跑步徑開放首日截至傍晚近400人試跑　有市民讚環境好
啟德體育園Book場懶人包｜即日起可預約使用跑步徑及乒乓球室　一文睇清Book場流程
10:43 2025/03/06
啟德體育園Book場懶人包｜即日起可預約使用跑步徑及乒乓球室　一文睇清Book場流程

你可能感興趣

啟德桌球賽｜羅拔臣以10:0大勝冰咸奪冠　冀能鼓勵香港年輕桌球手成為「下一個傅家俊」
23:02 2025/03/09
啟德桌球賽｜羅拔臣以10:0大勝冰咸奪冠　冀能鼓勵香港年輕桌球手成為「下一個傅家俊」
啟德桌球賽｜主辦方親解趕觀眾離場事件　封歡歡：加時費說法不實　「我們是被通知」
23:44 2025/03/09
啟德桌球賽｜主辦方親解趕觀眾離場事件　封歡歡：加時費說法不實　「我們是被通知」
啟德郵輪碼頭｜四郵輪同時泊港　獲安排漫步九龍城行程涉訪啟德體育園
20:57 2025/03/09
啟德郵輪碼頭｜四郵輪同時泊港　獲安排漫步九龍城行程涉訪啟德體育園
演唱會 啟德體育園 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
日本南海海槽地震｜日媒調查： 南海海槽地震或須疏散67萬人　僅一半城市有充分準備【附防災懶人包】
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
百萬富翁︱60歲陳啟泰滿臉白鬚罕有現身　謙稱非「亞視一哥」享受自由生活：樂悠卡都攞咗
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
移居英國｜移英港男大呻想回流香港　力數2大問題：好絕望
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月10日 時間16:05）