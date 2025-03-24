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AI｜聖瑪利初中生研AI模型生成「告別影片」　與已故親人「對話」打破生死忌諱奪獎

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 14 分鐘前

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（左起）嘉諾撒聖瑪利書院學生徐筠喬（Karena）、蔣諾同（Pearl）、黃賞之（Joanna）、及黃子銨（Ocean）。（嘉諾撒聖瑪利書院提供）

人工智能（AI）發展一日千里，有否想過有朝一日能與已故親友「對話」？4名初中生研發AI語音與影片模型「Stand By Me」，利用逝者照片後製「告別影片」，冀為失去至親的人帶來安慰與支持。

憑藉這項創新技術，來自傳統名校聖瑪利書院的4名女生，包括就讀中三的蔣諾同（Pearl）、徐筠喬（Karena），以及中二級的黃賞之（Joanna）及黃子銨（Ocean），合作在本屆「滙豐香港社區夥伴計劃」中的「SMART Community Hackathon」比賽，同時奪得「社區效益獎」及「網上最受歡迎項目獎」。

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隊友爺爺離世　盼最後對話獲啟發

Pearl憶述，團隊最初構思利用STEM技術幫助社會，其間隊友Ocean的爺爺離世，無意間說出一句︰「會唔會可以再見到爺爺一次？」為團隊帶來啟發，最終促成「Stand By Me」誕生。

「Stand By Me」運作方式簡單，用家只需上載離世親友的照片，並提供5至10秒錄音片段，便能利用AI生成個人化告別影片。此外，用家亦可輸入逝者的基本資料、談吐風格和興趣愛好，讓AI模擬與家人的對話，令使用體驗更貼近逝者生前形象。

團隊自前年10月開始研發，並於去年2月完成，歷時數月。Ocean提到，當她首次讓嫲嫲試用時，對方感到既驚訝又感動，甚至開始在用膳或睡前觀看「AI爺爺」的影片，與其「對話」。然而，團隊後來察覺到Ocean的嫲嫲對軟件逐漸產生依賴，遂決定進行改善。Pearl稱，未來若偵測到用戶已連續使用超過3個月，可透過短訊聯絡相關用家，詢問是否需要轉介專業人士，如向社工或心理學家求助，以確保使用者的心理健康。

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推廣生死教育　冀夥殯儀一條龍服務

Pearl認為，「Stand By Me」能夠打破中國傳統對生死話題的忌諱，透過科技讓大眾理解「生死離我哋唔遠」，希望以更生動的方式推動生死教育。展望未來，團隊希望與社工界及殯儀業界合作，透過社工接觸真正有需要的家庭，並與殯儀業攜手推出「一條龍」計劃，將技術推廣出去。

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