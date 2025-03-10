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實習計劃｜陳浩濂：灣區專上學生金融科技雙向實習已有85人參與　今年夏季將推新一輪計劃

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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陳浩濂今天上午到香港大學跟60位港大經管學院的同學分享。(陳浩濂供圖)

財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日（10日）透露，「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」提供超過150個實習名額，至今已有約85名學生參與實習計劃，今年夏季將推出新一輪實習計劃。

港府於2023年10月推出「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，資助香港和內地兩地學生在金融科技企業短期實習工作。陳浩濂指，港府十分重視培育金融科技人才的政策，實習計劃讓學生親身了解金融科技企業的運作，以及香港和內地金融科技的生態系統，及早增進他們對投身金融科技行業的認識，藉以加強人才交流和壯大金融科技人才庫。

另外，港府於2022年12月推出了為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，計劃會延長至2028年，供從業員及相關專業人士和修讀相關學科的學生及畢業生申請，申請人在完成合資格培訓或取得資歷後，可申領最多一萬元的資助。陳浩濂說，截至今年2月中，合資格培訓及資歷達86個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新；當局已批出5750宗申請。

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