Deliveroo撤出香港｜有網民手持4,000多元戶戶送現金券　消委會未接求助

▲ Deliveroo戶戶送撤出香港。

【eliveroo / 戶戶送 / 現金券】Deliveroo戶戶送宣布撤出香港，有網民在社交網站透露，手持4,000多元共100張Deliveroo現金券，趕在1個月內使用。消委會回覆查詢，截至今日（10日）下午7時未有接獲有關外賣平台Deliveroo結束在本港運作的投訴。

消委會正密切留意事態發展，並在有需要的時候積極介入跟進。消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

Deliveroo撤出香港｜戶戶送平台運行至4.7日 部分資產售予Foodpanda

▲ Deliveroo戶戶送決定撤出香港市場。(資料圖片)

Deliveroo撤出香港｜持$4000戶戶送現金券

該名網民在社交媒體表示，經匯豐信用卡買入4,000多元Deliveroo現金券，之前見限期到12月「可慢慢用」，豈料外賣平台撤出香港，又曾向匯豐查詢退錢等事宜，惟得知要於一個月內用畢。

消委會表示，從媒體及Deliveroo程式知悉Deliveroo與另一個外賣平台合作提供獨家優惠，受影響會員通過專屬優惠碼可在該外賣平台登記享用免費6個月付費會籍計劃。Deliveroo程式亦提到，如受影響會員接受安排並按程式提供的相關連結，該外賣平台將會處理其部分個人資訊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Deliveroo撤出香港｜消費者提醒仔細了解條款

消委會呼籲Deliveroo及接手的另一個平台，主動向消費者解釋清楚相關安排及細節，包括若消費者本身在另一個平台已有付費會籍，是否能額外享有6個月免費會籍；如消費者不同意轉用另一平台，是否可退款及其安排；Deliveroo會否轉移用戶的個人資料（及何種資料）至另一個平台等。此外，用戶免費試用6個月後，新平台不應自動續期及收費，而應讓消費者自行選擇加入。

消委會指，Deliveroo及接手的另一個平台應給予充足及合理的時間讓消費者考慮；同時亦應安排足夠人手處理消費者查詢。消費者在決定是否接受有關安排前，應先仔細了解相關條款及作出所需要的查詢。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】