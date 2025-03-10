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內地交流｜23名中學生韶關交流返港爆腸胃炎　中心將食肆資料通報廣東省當局

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 15 分鐘前

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沙田一間中學多名學生參加內地交流團返港後出現腸胃炎徵狀，衞生防護中心稱，共23名在廣東韶關交流回港後於本月7日至10日期間出現急性腸胃炎病徵，其中9人已求醫，全部毋須入院。

中心指昨（9日）接獲傳媒查詢後主動聯繫涉事的中學了解事件，得悉該校約120名師生於3月6日至7日期間到廣東韶關交流，回程當日有兩名學生分別於早上及中午出現急性腸胃炎病徵，其中一名學生當日下午在下車後嘔吐。其後，陸續有21名學生在3月8日至10日期間出現急性腸胃炎徵狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等，其中9人已求醫，全部毋須入院。

中心表示正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性，亦已把相關食肆資料通報廣東省當局。中心會繼續跟進事件，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向該校提供感染控制的建議措施，而中心的流行病學調查仍進行中。

中心指，病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒，主要病徵為腹瀉及嘔吐。其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後一至兩天出現病徵，視乎致病病毒類別，病徵可持續一至十天。
　　　

中心提醒市民，在外進食時應：

  • 保持良好的個人衞生
  • 處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手
  • 清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手
  • 以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手
  • 保持室內空氣流通
  • 注意飲食衞生
  • 使用不同的用具處理生及熟的食物
  • 避免進食未經徹底煮熟的食物
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要光顧無牌食肆及食物檔攤

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