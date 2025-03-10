非本地生｜港大非本地生比例達三成八大最多　教大非本地新生人數多逾倍

▲ 香港大學的非本地生人數，相當於本地學額的30.1%，是八大中最高。（資料圖片）

八大非本地生人數上限本年度起放寬，教育局透露，香港大學非本地生人數相當於本地生學額約三成，是八大中最多。教育大學僅12.6%，比例最低，但該校本學年的非本地學士新生人數，已較上學年多逾1倍。

教育局向立法會提交補充文件，透露各大學的非本地生人數。本年度起八大非本地生人數上限放寬至相當於本地學額40%，八大整體非本地生人數為17,161人，相當於八大本地生學額的23.2%。取錄比例最高的是香港大學，本年度資助學士本地學額為13,964個，大學本年度共有4,204名非本地生，相當於本地學額的30.1%。嶺南大學的非本地生人數為557人，雖然是八大中最少，但由於規模較小，實際上非本地生人數已相當於非本地學額的22.8%；理工大學的非本地生比例，亦達28.6%。

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教大第一年學士學位非本地新生比例已達40%

有3間大學的非本地生比例，仍低於放寬前的上限，即相當於本地生人數的20%，包括浸會大學、中文大學和教育大學。教育大學的比例只有12.6%，是八大中最低。浸大和中大的比例則分別為19.6%和17.3%。

不過，教大提交的回覆顯示，大學本學年的第一年學士學位非本地新生有237人，已相當於本地生學額的40%，人數亦較上學年多121%。連同高年級入學的新生，學士學位非本地新生人數較上學年多112%。教大表示，大學的課程特性有異於其他大學，但仍會響應政府放寬非本地生學額，繼續探討逐步提升非本地生比例和人數。

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