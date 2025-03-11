Deliveroo戶戶送撤出香港｜Deliveroo用戶轉移foodpanda送半年Pro會籍 Keeta推$0.1享$150優惠券掀搶客戰
撰文： 精明媽咪
發布時間： 46 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
【戶戶送/Deliveroo/foodpanda/美團Keeta】戶戶送（Deliveroo）今日（10日）宣布將於今年4月7日撤出香港，現有用戶及送遞員將被導向至foodpanda，而部份餐廳及生活百貨商戶，亦將進駐foodpanda，更與foodpanda合作推出獨家優惠，最高可享4折、獲得半年pandapro免費會籍。美團旗下的Keeta即日起向新會員派發50元優惠券吸客，更宣布推出「狂送三重禮」，包括「外賣減」、「自取減」、「Koupon減更多」！
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戶戶送Deliveroo撤出香港｜foodpanda和Keeta推優惠吸客
戶戶送宣佈撤出香港後，foodpanda和Keeta分別推出了以下優惠吸引戶戶送的用戶：
【foodpanda優惠】
1. 優惠碼「PANDADEAL」
用戶在特定訂單中輸入此優惠碼，可享受多種折扣，包括：
- 新客戶生活百貨訂單滿240元減80元
- 指定餐廳外賣滿200元減100元
- 指定餐廳外賣滿150元減75元
- 麥當勞外賣滿150元減75元
2. 半年免費pandapro會籍
戶戶送的付費會員可免費成為pandapro會員，享受半年會員福利。
3. 4折專屬優惠碼
根據戶戶送用戶的使用度，可享受最高4折優惠，適用於滿80元的訂單，折扣上限為150元。
【Keeta優惠】
Keeta今晚（10日）宣布加碼推出「狂送三重禮」，包括「外賣減」、「自取減」、「Koupon減更多」，新舊用戶都可享有，詳情如下：
1. 一毫子買150元慳錢券
用戶花費0.1元即享高達150元的優惠券套裝，更可與商戶折扣、運費優惠同時使用。
2. 外賣服務
新用戶首張訂單可獲得100元優惠，現有用戶快閃50元優惠。
3. 外賣自取
新用戶首張訂單可享50元優惠，現有用戶可獲快閃20元優惠。
4. 外賣快閃優惠
只需登入Keeta APP即可換取$50優惠
5. 自取快閃優惠
只需登入Keeta APP即可換取$20優惠
6. 邀請好友優惠
邀請朋友加入會員，受邀人可獲得100元首單優惠券，邀請人在受邀人完成首張訂單後可獲得120元優惠券。
戶戶送Deliveroo撤出香港｜Deliveroo會員轉移至foodpanda
戶戶送撤出香港後，會員可以按照以下步驟轉移至Foodpanda：
1. 領取免費pandapro會籍：
戶戶送的付費會員（Deliveroo Plus）可免費成為Foodpanda的pandapro會員，享受半年會員福利，價值534元。
2. 使用優惠碼「PANDADEAL」：
戶戶送用戶可以在 Foodpanda App 中輸入優惠碼「PANDADEAL」，享受多種折扣，包括生活百貨和餐廳外賣的優惠。
3. 轉移至Foodpanda平台：
戶戶送的現有用戶及送遞員將被導向至Foodpanda平台，部分餐廳及生活百貨商戶也將加入Foodpanda。
4. 檢查戶戶送帳戶餘額：
用戶需在2025年4月7日前使用戶戶送的任何未使用餘額或禮品卡，否則將無法兌現。
這些措施旨在為戶戶送的用戶提供平滑過度，繼續享受便利的外賣服務。
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