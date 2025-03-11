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輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲。

【韓星/ 輝晟 / 輝星】韓國歌手輝晟（又譯輝星）在昨日（10日）被發現倒斃於首爾廣津區的住所內，終年43歲。

據韓媒報道，警方於下午6時29分到達輝晟的寓所，發現他倒臥室內，消防到場確認他已逝世一段時間，目前尚未發現外部入侵痕迹等犯罪疑點。現正調查其死亡經過及原因，不排除服藥過量或輕生等各種可能。

輝晟所屬公司Tajo娛樂表示，他在首爾住宅內被發現時，已陷入心臟驟停狀態，隨後被判定死亡，指：「這場突如其來的噩耗讓遺屬、Tajo娛樂的所有藝人及職員都感到無比悲痛，深切哀悼故人。」

同時並懇請粉絲為輝晟祈禱，讓他能夠安息：「有關葬禮的內容將另行通知。為了陷入巨大衝擊和悲傷的遺屬，懇請克制未經確認的謠言和推測性報道。再次對故人的最後一程表示深切的哀悼。」

韓國歌手輝晟逝世，終年43歲。

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輝晟逝世︱原計劃本月中開騷

2002年出道的輝晟，成名作包括《WithMe》、《Even thought of marriage》等，並曾為熱播韓劇唱OST，包括《擁抱太陽的月亮》。輝晟更曾是許多當紅歌手的Vocal指導，包括BIGBANG全體成員、2AM趙權、少女時代Sunny、SHINee鐘鉉等。

個人生活方面，輝晟出道前曾與現在的「韓劇OST天后」Gummy拍拖，並把對方介紹給YG娛樂社長認識，開啓Gummy的歌手之路。Gummy曾在節目上澄清，兩人入行後各有各忙而分手，至今依然是好朋友。另外，亦有傳輝晟曾與女歌手Ivy交往。

2013年，輝晟服役期間受傷需接受手術，被指涉嫌濫用麻醉藥，經調查後排除嫌疑；2020年，輝晟因非法習慣性使用異丙酚，被以違反《毒品管制法》調查，翌年被判處有期徒刑1年及緩刑2年，事件令他遭電視台封殺，事業低落谷底。

近年輝晟積極復出，他在本月6日在社交平台發文，宣傳本月15日跟另一男歌手KCM聯合舉辦的演唱會，沒想到距離演出還有幾日就傳來噩耗，想不到卻傳來噩耗。

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