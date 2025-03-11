$58小菜放題｜旺角私房菜$58任食8餸1湯　鹹蛋肉餅鮑汁豬手仲有呢樣？

▲ 旺角「金玉滿堂」推出聲稱是全城最抵的58元小菜放題。

【著數優惠/午市放題/旺角】繼「傷心酸辣粉」推出49元「10餸飯放題」、灣仔「老闆娘家常飯」40元兩餸飯放題後，主打私房菜的旺角「金玉滿堂」亦推出聲稱是全城最抵的58元小菜放題，餸菜包括鹹蛋肉餅、蒜香雞髀，更有鮑汁炆豬手，除了白飯例湯任飲任食，令人驚喜的是星期一至六都可享用優惠。

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$58小菜放題｜開業4年只做晚市

位於旺角鬧市的私房菜「金玉滿堂」，2021年開業至今，主要經營晚市生意，擁有多年粵菜經驗的老闆曾表示，近年經濟不景氣，食店生意難做，於是推出新招救亡，星期一至六早上11時至下午3時，以「58元任食小菜白飯例湯」作招徠，限時一小時，希望引起街坊食客光顧，刺激生意。

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$58小菜放題｜小菜款式每日轉換

小菜款式天天不同，包括豉汁蒸排骨、鹹蛋蒸肉餅、蒜香雞髀、翠瓜炒牛肉、鮑汁炆豬手、魚香茄子、豉椒炒雞球、香茅雞中翼、洋葱豬扒、紅棗杞子蒸滑雞、椒鹽排骨，例湯每天一款，都是放在枱上自助任取，有冬瓜薏米煲唐排、赤小豆蓮藕煲唐排、粟米甘筍煲唐排等。

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$58小菜放題｜網民：呢個價錢合理

有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」社交平台，上載昨日第一天開始的放題相片，可見鹹蛋蒸肉餅、蒜香雞髀、鮑汁炆豬手等餸菜裝滿每一個大盤，旁邊有白飯、冬瓜湯讓食客隨意享用。不少網民表示，市道差，生意難做，不過無論胃口大小，58元就可享受多種菜式，的確有滿足感，「呢個價錢合理」、「我都想我返工的地方有間咁嘅食肆」、「對一啲從事體力工作，晏晝要食好多先夠嘅工友嚟講，呢度簡直係天堂」。

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$58小菜放題｜$38兩餸飯

除了58元放題，「金玉滿堂」亦推出全新外賣，包括38元兩餸飯、48元三餸飯或淨餸，若加例湯亦只需8元一碗，滿足附近食客的不同需要！

「金玉滿堂」午市放題 供應時間： 11:00-15:00（限時1小時） 內容： 每位$58任食8款餸菜、例湯、白飯 地點： 旺角煙廠街6-20號華新大廈14/14A地鋪 電話： 90383638

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