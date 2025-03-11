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遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日本／感染性腸胃炎／諾如病毒】有意去日本旅行注意！日本除了地震預測引起全球關注，當地2月底的確診感染性腸胃炎的數字亦一反常態地創下10年新高，尤其是4個熱門旅遊勝地屬於高危。有當地專家分析，感染數字急增與1個如廁習慣有關。

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據日本富士電視台的節目《Mezamashi8》報道，日本「感染性腸胃炎」確診數字急增，包括由諾如病毒等多種細菌、病毒和寄生蟲引起的腸胃炎。據當地過往記錄，這類疾病的患者數量在2月會有所下降，但今年情況明顯反常，在2月17日至23日期間確診數字急增，創下了10年來新高。

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醫療法人社團五良會的理事長五藤良將解釋，確診數字急增是由於天氣引起，日本今年2月的低溫和大幅度的溫差，導致市民免疫力下降，從而增加感染風險。據悉，冬季患上感染性腸胃炎的個案約有70%至90%，是由諾羅病毒所引致。諾如病毒通常通過手指和餐具，從口進入人體導致感染。

遊日注意｜如廁1習慣是大忌 恐增感染風險

很多人如廁時習慣將手機帶進廁所，坐在馬桶上滑手機。五藤良將強調，如市民接觸馬桶等物體再觸摸手機，即使如廁後會洗手，手機上仍會有病毒殘留。他指出，很多人如廁後會洗手，但很少會有人會消毒帶進廁所的手機。若用餐時再次使用手機，恐增加感染諾羅病毒的風險。他提醒市民，尤其是在使用公司或商場的公共廁所期間，曾使用手機，更應注意手機消毒的步驟，降低感染風險。

遊日注意｜各城市確診數字一覽

據醫療機構定點通報案例，全日本病例均有上升 ，當中以九州最嚴重 ，旅遊熱門城市四國也要小心。具體地區如下：

  • 大分縣（21.03人）**最嚴重
  • 熊本縣（19.06人）
  • 香川縣（17.21人）
  • 愛媛縣（16.39人）
  • 鹿兒島縣（14.8人）
  • 宮崎縣（14.42人）
  • 廣島縣（13.95人）
  • 島根縣（13.83人）
  • 山口縣（13.53人）
  • 東京都（13.36人）
  • 千葉縣（13.24人）
  • 福岡縣（12.9人）

諾如病毒｜4大感染諾如病毒高危場所

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒亦曾就「諾如病毒」在Facebook發文，指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

諾如病毒｜預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

感染諾如病毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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資料來源：日本富士電視台的節目《Mezamashi8

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