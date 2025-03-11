日本地震預言︱K Kwong談7月日本海嘯預言　遊日必備1物地震前會出現1生理反應

▲ 大家都非常關注2025年7月5日的大地震預言！

【日本地震預言/海嘯/我所看見的未來/K Kwong】日本漫畫家竜樹諒的預言漫畫《我所看見的未來》，曾預言日本在2025年7月5日將會發生大地震及海嘯，因而引發熱議！日前精通化學、天文、地理的博士K Kwong也有發文討論相關預言，並強調遊日必備1物，自己在4級地震前更會出現1生理反應，不過他坦言會照去日本玩！

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《我所看見的未來》早在1999年曾準確預言311東日本大地震，當中一頁漫畫明確更標示「2025年7月5日，大災難」等字眼，原來她曾夢到可怕的一幕，指在台灣、菲律賓與日本海域的三角地帶，預料將發生一場海底爆炸，從而引發毀滅性海嘯，並稱災難恐讓日本三分之一國土消失。

由於311大地震應驗，日本政府近期接連評估未來30年，南海海槽發生黎克特制8至9級地震的概率分析，以及天文台在今年的最新推算，南海海槽發生黎克特制8至9級地震的概率，從之前的約74%至81%上升至75%至82%。令7月5日的地震預言顯得更人心惶惶！

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日本地震預言︱K Kwong：我會照去日本

不同界別的人對預言也存在不同說法，K Kwong博士精通化學、天文、地理，近日他就在社交平台談及相關預言，他發文表示，有很多朋友問他信不信7月5日大海嘯，他對此逐點回應：

1. 【幾時】我信有大海嘯，但未必係20250705。我會照去日本。

2. 【真係震】但「南海海槽地震」係真嘅，我估我有生之年會見到。所以我去日本都係去東北到北海道為主。會唔會出現「震到香港、台灣、菲律賓、日本聯埋」？我估機會好微！

3.【海嘯會唔會影響到香港】除非係九州南、西南地震，否則海嘯影響唔到香港。

同場加映：我所看見的未來11大預言

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日本地震預言︱出發日本前必備1物

至於要做什麼準備？K Kwong坦言：「如果你喺香港就乜都唔駛理。」但如果身處日本，他強調一定要有電話卡：「因為地震前幾秒佢會通知你，全部手機都會響。身上最好有水、乾糧。」

不過K Kwong並不感到害怕：「因為通常4級地震前，我個頭唔知點解會好痛。如果你係台灣，東北部係危機過西南。」最後他認為要活在當下：「其實我都想喺富士山未爆前登頂。快D（啲）去日本玩！」

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