金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇

▲ 被爆生前秘戀金秀賢6年，金賽綸家屬控男方追數致悲劇。

【金賽綸 / 最美童星 / 金秀賢 / 戀情】有「最美童星」之稱的韓國女星金赛綸上月16日被發現在家中輕生，終年24歲。其父親近日向媒體指控知名YouTuber李鎮浩是逼死女兒的殺人兇手，稱女兒是因為長期受不實影片承受巨大精神壓力，多次試圖結束生命。

而李鎮浩昨日（10日）傍晚進行直播爆料，稱掌握金賽綸遺屬提供的私密文件，爆金賽綸自15歲起便與年長自己12歲的、因韓劇《來自星星的你》爆火的演員金秀賢秘密交往長達6年。

金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴 指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死

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金賽綸逝世｜爆金賽綸曾與年長12歲的金秀賢交往

李鎮浩在直播中揭露金賽綸曾與金秀賢秘密戀愛6年，金賽綸自就讀中二起便與當時27歲的金秀賢交往；此外，李鎮浩還稱金賽綸遺屬提供給他其生前未發給金秀賢的長文，對方還透露2人交往時間自2015年11月19日至2021年7月7日，長文部分內容提到：

我當時16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。

另外，李鎮浩指金賽綸選擇在金秀賢生日當天輕生是輕傷所致，直指金秀賢是「殺人兇手」。

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金賽綸逝世｜金秀賢發聲明否認指控

事件在網絡引起軒然大波，昨晚金秀賢所屬公司發聲，指李鎮浩直播的爆料均屬虛假事實，否認與金賽綸戀情等一系列指控，並表示將會審查虛假散布事實，採取法律措施。

此外，金賽綸的家人近日發聲直指金秀賢曾為金賽綸墊付7億韓元（約373萬港元）債務，而後續卻要求還債，則成為擊破金賽綸最後心理防線的關鍵因素，故已向首爾警方提交訴狀，要求對李鎮浩、金秀賢及冬至美電影導演等人追究法律責任。

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