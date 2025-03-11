  • 23°C
香港時間：2025311日 (二) 12:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

被爆生前秘戀金秀賢6年，金賽綸家屬控男方追數致悲劇。

【金賽綸 / 最美童星 / 金秀賢 / 戀情】有「最美童星」之稱的韓國女星金赛綸上月16日被發現在家中輕生，終年24歲。其父親近日向媒體指控知名YouTuber李鎮浩是逼死女兒的殺人兇手，稱女兒是因為長期受不實影片承受巨大精神壓力，多次試圖結束生命。

而李鎮浩昨日（10日）傍晚進行直播爆料，稱掌握金賽綸遺屬提供的私密文件，爆金賽綸自15歲起便與年長自己12歲的、因韓劇《來自星星的你》爆火的演員金秀賢秘密交往長達6年。

金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死

點擊圖片放大
+11
+10

金賽綸逝世｜爆金賽綸曾與年長12歲的金秀賢交往

李鎮浩在直播中揭露金賽綸曾與金秀賢秘密戀愛6年，金賽綸自就讀中二起便與當時27歲的金秀賢交往；此外，李鎮浩還稱金賽綸遺屬提供給他其生前未發給金秀賢的長文，對方還透露2人交往時間自2015年11月19日至2021年7月7日，長文部分內容提到：

我當時16歲，對方30歲，就這樣結束了6年的戀愛。

另外，李鎮浩指金賽綸選擇在金秀賢生日當天輕生是輕傷所致，直指金秀賢是「殺人兇手」。

點擊圖片放大
+10
+9

金賽綸逝世｜金秀賢發聲明否認指控

事件在網絡引起軒然大波，昨晚金秀賢所屬公司發聲，指李鎮浩直播的爆料均屬虛假事實，否認與金賽綸戀情等一系列指控，並表示將會審查虛假散布事實，採取法律措施。

此外，金賽綸的家人近日發聲直指金秀賢曾為金賽綸墊付7億韓元（約373萬港元）債務，而後續卻要求還債，則成為擊破金賽綸最後心理防線的關鍵因素，故已向首爾警方提交訴狀，要求對李鎮浩、金秀賢及冬至美電影導演等人追究法律責任。

金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話

輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲
今日 09:20
輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
09:40 2025/02/17
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死
17:28 2025/02/18
金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死

你可能感興趣

輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲
今日 09:20
輝晟逝世︱韓國「情歌王子」輝晟陳屍家中終年43歲　原定本月中開騷經理人悲痛發聲
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
09:40 2025/02/17
金賽綸逝世︱「最美童星」金賽綸陳屍家中終年24歲　當童星養家受校園霸凌　與金秀賢親密照掀熱話
金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死
17:28 2025/02/18
金賽綸逝世︱金賽綸父親靈堂控訴　指女兒遭YouTuber網絡欺凌致死
金秀賢 娛樂人物職業 演員 電影 自殺 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」