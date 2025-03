親子好去處｜西沙GO PARK周末生活文化祭 Jeffrey魏浚笙Lolly Talk戶外開唱

周末諗好去邊玩未?把握時間參與西沙GO PARK的GO OUT FEST,既可入手戶外裝備、寵物用品,又有創意工作坊,今個星期日Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk仲會壓軸開唱!

今個周末GO OUT FEST特設Car Camping主題的戶外潮流文化市集——「Car Camping & Outdoor Life」,近20個涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、咖啡及寵物用品的參展單位,更可即場參與戶外創意工作坊。

西沙GO PARK打卡位多多,為配合今次GO OUT FEST,GO OUT Hong Kong在中央廣場和2樓晴空公園打造了3大打卡裝置,包括「GO OUT」巨型英文字母擺設、車營桌椅等日系露營戶外場景,及充滿山林風味的特製小木屋GO OUT HUB等等,猶如身處城市綠洲,超級Chill!

打卡之後,更可參觀日本人氣插畫家大西土夢(Tomu Ohnishi)在香港的全新戶外主題作品展覽。曾獲得多個廣告設計獎項的大西土夢,經常為日本登山媒體如PEAKS、山と渓谷、YAMAP等繪製宣傳插畫,亦不時參與歐美戶外品牌的插畫工作。

大西土夢今次特別為GO OUT FEST@西沙GO PARK創作4幅全新戶外主題作品,分別以山景、家庭、寵物及戶外活動為主題,呈現在西沙GO PARK與大自然共融的寫意畫面。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

行完買完,當然要休息一下!「GO Pop! 音樂盛宴」將於3月16日(今個星期日)壓軸登場,請來人氣偶像Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk及《全民造星V》參賽者詹仕偉(Snoopy)表演,各位咖啡豆和波板糖,準備好與偶像在戶外享受音樂,一起共度周末了嗎?

