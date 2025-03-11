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親子好去處｜西沙GO PARK周末生活文化祭 Jeffrey魏浚笙Lolly Talk戶外開唱

親子好去處

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

周末諗好去邊玩未？把握時間參與西沙GO PARK的GO OUT FEST，既可入手戶外裝備、寵物用品，又有創意工作坊，今個星期日Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk仲會壓軸開唱！

今個周末GO OUT FEST特設Car Camping主題的戶外潮流文化市集——「Car Camping & Outdoor Life」，近20個涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、咖啡及寵物用品的參展單位，更可即場參與戶外創意工作坊。

西沙GO PARK打卡位多多，為配合今次GO OUT FEST，GO OUT Hong Kong在中央廣場和2樓晴空公園打造了3大打卡裝置，包括「GO OUT」巨型英文字母擺設、車營桌椅等日系露營戶外場景，及充滿山林風味的特製小木屋GO OUT HUB等等，猶如身處城市綠洲，超級Chill！

打卡之後，更可參觀日本人氣插畫家大西土夢（Tomu Ohnishi）在香港的全新戶外主題作品展覽。曾獲得多個廣告設計獎項的大西土夢，經常為日本登山媒體如PEAKS、山と渓谷、YAMAP等繪製宣傳插畫，亦不時參與歐美戶外品牌的插畫工作。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

大西土夢今次特別為GO OUT FEST@西沙GO PARK創作4幅全新戶外主題作品，分別以山景、家庭、寵物及戶外活動為主題，呈現在西沙GO PARK與大自然共融的寫意畫面。

點擊圖片放大
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行完買完，當然要休息一下！「GO Pop! 音樂盛宴」將於3月16日（今個星期日）壓軸登場，請來人氣偶像Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk及《全民造星V》參賽者詹仕偉（Snoopy）表演，各位咖啡豆和波板糖，準備好與偶像在戶外享受音樂，一起共度周末了嗎？

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