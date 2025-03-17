醫健通「e+樂園」登陸時代廣場 即場參與互動遊戲 為子女登記醫健通 換領豐富禮品

【免費親子好去處／醫健通「e+樂園」活動】想和子女一起參加一場充滿樂趣、健康又有禮物的家庭活動？醫健通將於3月17日（星期一）至3月30日（星期日），在銅鑼灣時代廣場地下有蓋廣場舉辦「e+樂園」活動，讓你和子女一起玩遊戲、換禮物，共享快樂親子時光！

互動遊戲等你來挑戰！



「e+樂園」設有資訊展板，介紹「醫健通+」5年計劃下的4大策略方向及9大核心功能，及醫健通流動應用程式的功能和未來動向，以加深大家對醫健通的認識。活動現場亦設有「e+接得樂」互動遊戲，讓市民以遊戲形式了解「醫健通+」的功能與發展，完成遊戲後即可獲得禮品。此外，市民只需讚好醫健通Facebook / IG 專頁、下載醫健通流動應用程式或下載「e+生活」，即可獲取代幣，從「e+夾夾樂」禮品機中夾取冰感毛巾及環保袋等精美禮品！

參加「e+去公園」限定任務 賺取更多健康積分！



醫健通致力幫助市民管理自己和家人的健康，並建立更健康的生活模式。為此，醫健通去年推出「e+生活」健康挑戰平台，鼓勵市民與家人和朋友一起參與各種健康挑戰，寓運動於遊戲，並累積健康積分。「e+去公園」遊戲是該平台的首個健康挑戰，以拯救來自星際的運動寶寶為背景。玩家需要在康樂及文化事務署轄下200多個指定公園，於現實環境中搜尋和捕捉不同的虛擬角色和收藏品，並為運動寶寶補充足夠的運動能量，讓它們重返家鄉。

「e+樂園」活動現推出「e+去公園」限定任務，市民只需於活動現場捕捉3個角色或收藏品，即可獲得3500健康積分！現場更特設自助禮品換領機，讓市民即場用積分換禮品！

除「e+樂園」外，在2月20日至5月31日期間，多個指定地點亦設置自助禮品換領機，讓市民以過去累積的健康積分換領精美禮品。想了解更多換領詳情，可瀏覽醫健通專題網站（https://app.ehealth.gov.hk/elife-redemption）。

醫健通新登記渠道及限時禮品換領 鼓勵父母為子女登記醫健通！



醫健通已推出新登記渠道，方便已登記醫健通的市民，透過醫健通流動應用程式「我的家庭成員」功能一站式為其16歲以下子女開通醫健通戶口及核實身分，從小建立個人終身電子健康紀錄，以助成長時獲得更連貫的醫護服務。父母亦可通過「我的家庭成員」功能存取及管理子女的健康紀錄，包括疫苗接種紀錄、敏感或藥物不良反應及成長紀錄等。

由2月20日至5月31日，父母成功為16歲以下子女登記醫健通後，子女會獲得1500健康積分，以換取豐富禮品。此外，由2月20日至7月31日，父母如為一歲以下的初生嬰兒登記醫健通，更可額外獲贈限量版「初生嬰兒禮盒」，內含多用途嬰兒車掛袋、迷你拉尺及醫健通故事繪本等精美禮品。詳情可瀏覽醫健通專題網站（https://app.ehealth.gov.hk/gifts-redemption）。

「e+樂園」活動現場設有醫健通流動登記隊伍，協助父母輕鬆完成登記醫健通。流動登記隊伍亦會解答有關醫健通及使用醫健通流動應用程式的相關問題。

所有禮品數量有限，先到先得，換完即止！父母們絕對不容錯過！

醫健通「e+樂園」活動詳情

日期： 2025年3月17日（星期一）至 3月30日（星期日）

時間： 上午11時 至 下午9時

地點： 時代廣場地下有蓋廣場（銅鑼灣勿地臣街1號）

費用： 全免

(特約)