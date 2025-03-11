Deliveroo撤出香港｜本港外賣市場近飽和　戶戶送離場黃家和預測：平台競爭或白熱化

▲ 外賣平台戶戶送Deliveroo宣布下月7日撤出香港。（彭大偉攝）

【外賣平台／戶戶送／Deliveroo／Foodpanda／Keeta】外賣平台戶戶送Deliveroo宣布下月7日撤出香港，恒生大學市場學系助理教授鄺家麒今日（11日）在電台節目表示，本港外賣平台市場在規模效益下，2至3間已差不多達到飽和，認為開發商需要擴展市場，只靠外賣業務並不足夠。

隨著市場發展逐漸成熟，不少行業都只餘2-3個主要競爭對手。鄺家麒指，要在香港市場生存，必須要開拓市場，將市場的空間擴大，認為只做外賣市場潛力有限，香港始終地少人多，不像國內大市場，覆蓋地方較多，可塑性比較大。

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▲ 恒生大學市場學系助理教授鄺家麒（資料圖片）

他又指，港人消費習慣改變，愈來愈多人選擇北上消費，惟現時涉及民生的日常開支，相信不會是影響外賣平台的主因，最多是影響周末。而在疫情期間，戶戶送的市場佔有率是6成，明顯是受疫情影響，再加上新的競爭對手出現，對戶戶送外賣平台的生意造成影響。

鄺家麒認為，即使Foodpanda將吸納戶戶送的業務，但在KeeTa競爭下，難以突然提高價格。他鼓勵外賣平台應多想點子，例如與不同餐廳合作，或是業務拓展，不只是外賣服務，可從市民生活所需出發，或考慮家庭日常用品的配送，相信可增加市場發展空間。

黃家和：外賣市場收縮 外賣平台競爭或白熱化

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，外賣在餐飲業整體佔比，由疫情時的3成，降至目前約1成2，全港餐飲業一年生意額，去年是約1,000億港元，當中只有120至150億港元是外賣生意，戶戶送佔25%的份額，只有20億不到30億元，相信對戶戶送業務發展有一定影響。

黃家和指，現時外賣平台市場以foodpanda的佔有率最多，佔44%；其次是KeeTa，自2023年5月進軍香港，以「不惜工本」的營銷手段，提供大量優惠等，短時間搶佔市場，佔35%；而在疫情前是本港外賣平台龍頭的戶戶送，市佔率由6成下跌至現時只有25%。面對其他兩個外賣平台的進取手段，戶戶送明顯較為遜色，而且不少餐廳考慮到分成，沒有加入外賣平台，對外賣業務亦有影響。

黃家和預期，剩餘兩個外賣平台的競爭，短期內會白熱化，但應該不會大幅調整收費，相信最後仍會找到平衡點。

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和（資料圖片）

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