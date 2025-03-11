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袪濕攻略｜周五濕度100%易惹腸胃關節不適 中醫拆解5類飲食宜忌【內附袪濕茶療】

醫生診症室

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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最近天氣乍暖還寒，但濕度長期高企，下周濕度更達100%!濕困纏身除了受外在天氣影響，飲食亦是加劇內濕的源頭。立即請教中醫飲食宜忌，助你由內至外避免濕重。

濕重加劇腸胃病及關節痛症

註冊中醫師李善同指，濕重可影響身體各個臟腑。除了易累、精神差、頭重或頭暈，濕氣留於腸胃或惹腹瀉、胃口不振，侵襲關節則誘發痛症、風濕舊患復發，膝蓋及腰部易被痠痛困擾。

皮膚亦會受影響，濕疹者或會加劇發作，皮疹表面有水泡甚至流膿，痕癢難耐。若濕氣留於肌肉層面，則會容易水腫，由於濕氣趨下，水腫多發於下半身。李醫師續解釋，濕重女士月經期間腰痠腿軟的症狀特別明顯，分泌物也異常增加。

脾胃主口和嘴唇，也有統攝的作用，將體內水液歸於合適的地方。若陽氣弱、濕氣重，脾虛濕盛的小朋友晚上睡覺時就更易流口水。

潮濕天氣為外濕，內濕則由飲食而來。濕盛則陽微，長期濕重會損傷人體陽氣，即使非潮濕季節，也會有畏冷、精神差等症狀。濕重者脾胃虛弱，若此時不幸染上感冒，感冒菌入腸的風險也會增加，加劇屙嘔等腸胃炎症狀。

自我檢測是否濕重

  • 長期易累、精神差
  • 舌苔白厚
  • 舌苔水滑（舌頭光滑濕潤）
  • 大便黏
  • 兒童睡覺時常流口水，反映脾虛濕盛

室內晾衣服記得開抽濕機，否則會加劇環境濕氣，同樣有機會影響身體。

中醫拆解飲食宜忌

因濕氣黏滯、纏綿難癒，李醫師指治療過程較反覆，症狀有機會一兩星期才得以紓緩。患關節痛及皮膚病的長者，或因脾常不足而易受濕氣影響的小朋友，都要加倍留意。為全面對抗濕氣，李醫師拆解以下5類忌吃及宜吃食物，助大家養好身體。

＊忌吃：

1. 糯米、芋頭及番薯

黏滯食物會加劇內濕，而濕阻關節，使關節及筋脈更加不靈活。

2. 菇菌類

菇菌於陰暗潮濕之地生長，進食會加重身體濕氣。中醫視菇菌為「發物」，可誘發病症或加劇病徵，皮膚病患者尤需注意。若必須進食，建議加薑炒煮。

3. 高糖份食物

攝取過量糖份易感睏倦，而高糖食物屬滋膩之品，不利脾胃運化，增加濕困體內的風險。

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4. 奶類製品

發酵食品如芝士、乳酪尤需注意。中醫視為「酒酪臭惡」之物，會加重脾胃負擔。部分人或因排便不暢而飲奶茶或食乳酪，短時間或有效，但長期寒濕泄瀉也會傷脾胃和身體。

5. 冰凍食物

損傷脾胃陽氣，容易生濕生痰，建議凍飲走冰或轉常溫。

＊宜吃：

1. 熟薏仁

具健脾燥濕之效，對腸胃功能差、易腹痛肚瀉者有幫助。平日亦可飲薏米水，但宜選熟薏米，因其止瀉功能佳。生薏米性涼，脾胃虛寒者不宜食用。

2. 淮山

適合長期脾胃虛弱、便秘人士。乾品比新鮮淮山更有效，煲湯建議選用。鮮淮山則可蒸或炒，或吃淮山粥。

3. 玉米鬚

利水，易水腫者適用。研究顯示玉米鬚可降血壓及血糖，沖水飲或煲湯均可。

4. 生薑

長期濕困、陽氣弱、脾胃虛寒，易手腳冰冷及畏冷者，煮食時宜多加生薑、薑汁或飲薑水，具溫陽化飲的功效。

5. 土茯苓

有助清熱解毒及止癢，濕疹者皮膚痕癢可食用。

淮山適合長期脾胃虛弱、便秘人士食用。

兩款茶飲推介

李醫師推介以下提神飲品取代咖啡奶茶，及袪水腫茶療幫助大家健脾去水。

  • 醒神黃金奶（1至2人分量）

材料：薑黃粉1茶匙，小量黑胡椒及肉桂粉，杏仁奶、腰果奶或豆奶500毫升，蜂蜜適量

做法：將奶及薑黃粉倒入鍋中，煮沸後加入黑胡椒和肉桂粉，煎煮1至2分鐘，最後可按個人口味加入蜂蜜。

功效：具提神及養脾胃之效。惟薑黃活血，月經、懷孕期間避免飲用。

  • 三豆袪水腫茶療（1至2人分量）

材料：赤小豆、白扁豆、黑豆各15克，烏龍茶5克，水1公升

做法：所有材料放入鍋內，煎煮15分鐘即可飲用。

功效：健脾利水，尿頻人士宜避免，手腳冰冷人士則可加生薑兩片。

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