宜家50周年優惠｜IKEA推$50港式四寶飯套餐　加送沙律及無限任飲　仲有一連三日$3雪糕

▲ IKEA為慶祝50周年，推出$50港式四寶飯套餐加送沙律及無限任飲，仲有一連三日$3雪糕！

【IKEA優惠】香港宜家家居IKEA慶祝50週年，特別推出限時優惠美食。是次IKEA推出$50港式套餐，不僅價格親民，更融合了經典港式風味！此外，由今日起至3月14日，特濃朱古力新地筒半價只需$3支，想食快啲去買喇！

最新影片推介：

IKEA美食優惠｜特濃朱古力新地筒一連三日$3支

今日（12日）起至3月14日在IKEA美食站，原價$6的特濃朱古力新地筒半價減至$3！快閃優惠售完即止。

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IKEA美食優惠｜$50港式鹽焗雞髀四寶飯套餐

套餐主打「港式鹽焗雞髀四寶飯」，包含鹽焗雞髀、叉燒、紅腸片和煙燻溏心蛋四大經典燒味，搭配香噴噴的白飯，滿足香港人挑剔的味蕾。此外，套餐還附贈清爽的迷你田園沙拉，以及北歐果味飲品，飲品更提供免費續杯任飲服務。

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本月推介：港式咖喱牛肋條飯 + 菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律

除了$50套餐外，宜家餐廳還推出兩款本月推薦菜式，進一步豐富顧客的選擇。

港式咖喱牛肋條飯：

以經典港式風味為靈感，濃郁的咖喱醬汁包裹著軟嫩的牛肋條，搭配香噴噴的白飯，每一口都讓人感受到傳統與創新的完美結合。

菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙拉：

採用酸甜的菠蘿、新鮮的羽衣甘藍及綿密的薯仔，搭配宜家特選的無激素雞肉，不僅健康營養，還充滿層次感的口感。這款沙拉僅售$39，是喜愛清爽小食人士的絕佳選擇。

*九龍灣、沙田及荃灣之瑞典餐廳有售，供應期由2025年3月1日至2025年3月31日。數量有限，售完即止。

分店名稱 地址 營業時間 九龍灣分店 九龍灣MegaBox L4 11︰00am—9︰00pm 荃灣分店 荃灣青山公路388號8咪半3樓 11︰00am—9︰00pm 沙田分店 沙田HomeSquare L6 11︰00am—9︰00pm

資料來源：宜家家居IKEA

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