宜家50周年優惠｜IKEA推$50港式四寶飯套餐 加送沙律及無限任飲 仲有一連三日$3雪糕
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 42 分鐘前
【IKEA優惠】香港宜家家居IKEA慶祝50週年，特別推出限時優惠美食。是次IKEA推出$50港式套餐，不僅價格親民，更融合了經典港式風味！此外，由今日起至3月14日，特濃朱古力新地筒半價只需$3支，想食快啲去買喇！
最新影片推介：
IKEA美食優惠｜特濃朱古力新地筒一連三日$3支
今日（12日）起至3月14日在IKEA美食站，原價$6的特濃朱古力新地筒半價減至$3！快閃優惠售完即止。
IKEA美食優惠｜$50港式鹽焗雞髀四寶飯套餐
套餐主打「港式鹽焗雞髀四寶飯」，包含鹽焗雞髀、叉燒、紅腸片和煙燻溏心蛋四大經典燒味，搭配香噴噴的白飯，滿足香港人挑剔的味蕾。此外，套餐還附贈清爽的迷你田園沙拉，以及北歐果味飲品，飲品更提供免費續杯任飲服務。
本月推介：港式咖喱牛肋條飯 + 菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律
除了$50套餐外，宜家餐廳還推出兩款本月推薦菜式，進一步豐富顧客的選擇。
港式咖喱牛肋條飯：
以經典港式風味為靈感，濃郁的咖喱醬汁包裹著軟嫩的牛肋條，搭配香噴噴的白飯，每一口都讓人感受到傳統與創新的完美結合。
菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙拉：
採用酸甜的菠蘿、新鮮的羽衣甘藍及綿密的薯仔，搭配宜家特選的無激素雞肉，不僅健康營養，還充滿層次感的口感。這款沙拉僅售$39，是喜愛清爽小食人士的絕佳選擇。
*九龍灣、沙田及荃灣之瑞典餐廳有售，供應期由2025年3月1日至2025年3月31日。數量有限，售完即止。
|分店名稱
|地址
|營業時間
|九龍灣分店
|九龍灣MegaBox L4
|11︰00am—9︰00pm
|荃灣分店
|荃灣青山公路388號8咪半3樓
|11︰00am—9︰00pm
|沙田分店
|沙田HomeSquare L6
|11︰00am—9︰00pm
資料來源：宜家家居IKEA
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