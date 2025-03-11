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離線找真愛｜Netflix新人氣戀綜沒收電話禁上網 10男女漫遊尼斯靠命運配對【附參加者IG】

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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Netflix全新戀愛綜藝《離線找真愛》遠赴法國尼斯取景，10名日本男女互不相識，遠赴異國找真愛。期間電話被沒收，只能靠偶遇、書信約會其他人。拋開網絡主導的速食戀愛，回歸最純粹的交流，靜候戀情萌芽。

日韓戀綜最大的分別，是日本大多走清新淡然的風格，節奏偏慢。韓國戀綜則較戲劇化，偶有衝突及是非場口，比較刺激。早前《單身即地獄4》個別參加者因出鏡過多、行為不檢而引來不少爭議，若看厭爭來搶去的配對節目，《離線找真愛》應該可以滿足大家對純愛的憧憬。

命中注定的邂逅

近年交友App大行其道，想拍拖兼或擴闊社交圈子，上網最快。但愈方便又會帶來反效果，速食愛情文化的盛行似乎令愛情變得兒嬉。《離線找真愛》反其道而行，回到80年代結識新朋友的方式，無互聯網輔助即時溝通，寫信、見面成為唯一的交流方法。

10位參加者隻身到尼斯參加節目，對其他人一無所知，莫講年齡、職業等背景資料，就連樣貌也不知道。到埗當日手機立即被沒收，每人獲分一本由節目組預備的「旅遊指南」，就此展開10天旅程。

各人分散在尼斯各地旅行，能遇見誰則交由命運安排。唯一相認的方法，就是靠手上的旅遊指南。

參加者對彼此一無所知，能否遇見就交由命運安排。（《離線找真愛》劇照）

雖然無法以電話交流，但節目組特設書信交流廳。若想邀約自己的心儀對象，或素未謀面的陌生人，可以寫信。但寫信了也不代表成功，對方能否收信、會否回信，這種未知回覆的忐忑心情，至見面當下才正式揭曉的神秘感，充滿未知和期待。

即使能夠見面，也只能單靠聊天了解彼此，一切回歸於最純粹的情感交流。不少觀眾直言被這種「慢愛」的氛圍吸引，配上法國最美城市之一的尼斯，在一片文藝建築與蔚藍汪洋的陪伴下，畫面別具電影感，使這部戀綜更添夢幻。

電話被沒收，10名男女只能以書信和見面溝通。（《離線找真愛》劇照）

高顏值男女掀異國戀情

首集10名男女陸續登場，看着他們相繼走到不同景點，卻與彼此擦身而過，這就是節目的好玩之處。節目強調「命運」，在眾多不確定因素之下，能否與「命中注定」的那個人邂逅？遇見之後，拋開各種預想、標籤和「獵食」心態，慢慢交流和思考再作判斷，尋找真正適合自己的另一半。

10位參加者年齡介乎20至30歲，男生有前日本水球代表隊成員荒井陸，混血舞者櫻田薰、搞笑藝人絢亮、演員兼模特兒雄大、大學生模特兒生。

即睇男參加者IG：

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女生則有女強人品牌監製香那花，演員瞳子、七海，為夢想移居巴黎的模特兒真帆，年僅20歲的上班族美海。個個背景各異，同樣擁有高顏值，當中更有人未有戀愛經驗，有人年屆30自覺要結婚卻未遇上對的人，更有人直認以往戀情皆欠火花，希望在節目找到令自己願意付出一切、有心動感覺的另一半。

即睇女參加者IG：

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第一集已有兩對男女成功遇上，部分仍孤身旅遊的參加者決定隨機邀約異性。在現今世代，第一次認識對方居然是先見其筆迹，十分有趣。究竟10名男女會否遇見所有成員？而即使先遇上心儀對象，又會否被其他人後來居上？即使戀情萌芽，回到日本又能否繼續發展？10集節目現已於Netflix上架，大家可以自行尋找答案。

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