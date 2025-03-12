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金賽綸離世｜金秀賢否認戀情後與金賽綸親密照再流出　賽綸媽媽首發聲：想恢復女兒名譽

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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【金賽綸／金秀賢／韓星】有「最美童星」之稱的韓國女星金賽綸於2月16日被發現於家中離世，享年24歲。由於金賽綸死亡當天正是韓國男神金秀賢37歲生日，加上女方生前曾在社交平台公開過2人曖昧的合照，因此2人關係被外界認為並不簡單。韓國有自媒體更連續爆料，指女方生前確與金秀賢秘交6年，更指7億韓元疑為索命導火線，未幾更公開男女親吻照，而女方母親為了捍衛女兒名譽，亦首次發聲。

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本周一（10日）有YouTube頻道「橫豎研究所」爆料指，金賽綸從2015年15歲起，便和金秀賢交往，雙方地下情維持了6年。金賽綸家屬於受訪時表示金賽綸生前曾被金秀賢的經紀公司，要求還大約7億韓元債務（約370萬港幣），而這正是女方崩潰的關鍵，並指責男方在金賽綸離世後的冷漠行徑，既沒有發文，亦沒有現身悼念。

有關指控爆出後，金秀賢經紀公司即發表聲明，強烈否認「橫豎研究所」披露的內容，亦否認金秀賢曾和15歲的金賽綸交往，又指對於無法容忍的虛假事實，正考慮採取法律措施。

不過，《橫豎研究所》似乎並不畏懼經紀公司的提告，昨日（11日）更開直播繼續深挖金秀賢與金賽綸的關係，更直接將兩人的親臉照放在封面。該頻道更引述了金賽綸的媽媽的訪問:

再次提到這個已不在我身邊的孩子，是為了挽回名譽，並不是為了獲得什麼，也不是為了挑起紛爭」，並表示：「我只想要她生前演技受到認可的名譽被大家記住，不是要成為誰茶餘飯後的話題，請幫我恢復她作為演員的生前名譽。

頻道更展示出疑是金賽綸生前向男方發出的求救訊息全文：
 

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不過對於以上的種種爆料，根據韓媒12日報道，金秀賢所屬公司Gold Medalist則回應稱：「我們之前的立場沒有改變。」此外，Gold Medalist亦對「橫豎研究所」提出的事實感到質疑。

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事實上，去年3月金賽綸突然社交平台上載與金秀賢臉貼臉的合照，相中2人十分親暱，男方看似非常放鬆的狀態，雖然照片上載不久便被秒刪，但當時依然引來巨大哄動，雙方交往的傳言即四起。

另一方面，金秀賢過去亦曾在電影宣傳上，以講笑口氣表示希望在41歲結婚，而且「對象希望比我小20歲」。網民之後再翻出片段，慨嘆男方似乎真的熱愛「幼齒」。此外，金秀賢2008年曾在社交平台寫下擇偶標準，「要能夠愛我愛到為我而死」。

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一文睇清「橫豎研究所」爆料重點：

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