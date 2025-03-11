充電意外｜15歲少女邊充電邊玩電話慘被電死　插座布滿燒焦痕跡【附6大手機充電指引】

【手機/充電/充電器/漏電】叉電時用手機一定要注意安全！泰國一名15歲少女日前在家中邊充電邊玩手機，結果不幸被當場電死。據當地警方表示，少女所使用的手機充電線及插座都有燒焦痕跡。

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綜合外媒報道，事發於泰國東北部素林府（Surin）帕邁村（Pak Mai），時間為當地上周五（7日）清晨5時30分左右；根據警方說法，一名15歲少女躺在床上一邊充電一邊玩手機，結果不幸觸電身亡，其手機充電線和插座上都有燒焦痕跡。

從現場照片可見，一條USB Type C充電線直接插在延長線上，周圍全是燒焦痕跡。警長Den Wanyang之後亦在Facebook上發文通報事件，並上載警方在現場進行調查的照片。目前當地醫院Sikhoraphum Hospital正在解剖少女的遺體進行屍檢，以釐清其死亡原因。

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針對事件，專家建議民眾平日應避免邊充電邊使用手機，尤其不要赤腳踩在磁磚、水泥或潮濕的地面上，因為這些環境有可能增加觸電的風險。此外，充電插座內部若有潮氣或昆蟲進入，也有可能會造成短路或觸電事故發生，建議定期檢查設備和插座，避免長時間超負荷使用，同時防止因老化或損壞而引起安全隱憂。

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充電意外｜6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前曾建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

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充電意外｜避免充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

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充電意外｜安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷 專家警告 : 充電時6件事勿做

命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

資料來源：Khaosod、Thaiger

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