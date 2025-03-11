巴黎時裝周｜鄭希怡飛往巴黎睇騷與阿Sa飯聚　Yumiko邀請化妝師丈夫同行背後有原因

▲ Yumiko

【鄭希怡 / Yumiko / 巴黎時裝周 / 阿Sa】鄭希怡（Yumiko）以一襲黑色高領襯衫，搭配沙漏包臀裙亮相日前品牌的發布騷。簡單的低馬尾髮型配黑色蝴蝶結，配上紅唇已給人眼前一亮的感覺。

原來，Yumiko特別邀請著名化妝師丈夫Andy Leung為她化妝，Yumiko說：「好耐冇一齊做嘢，今次寓工作於娛樂，同佢留多兩日，行吓街去吓博物館，玩吓！」

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鄭希怡｜與阿Sa馬天佑飯聚

這是2025秋冬季四大時裝周最後一站。Yumiko得到品牌的邀請飛到巴黎，亮相2025-2026 秋冬系列「標準」發布騷。

她提早了一日到巴黎，跟蔡卓妍（阿Sa）及馬天佑飯聚見面，Yumiko表示今次是我第一次去巴黎睇該品牌的騷：「見到好多打扮得好有型嘅人，亦都有朋友喺度，同阿Sa、馬佑佢哋食飯，他鄉遇故知嘅感覺，幾時都係咁溫暖。」

完騷後，Yumiko說：「今日全日都好忙，都冇時間食嘢，完全唔記得食嘢，完騷後就好肚餓，食咗碗牛肉麵，好滿足。」

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