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巴黎時裝周｜Meta聯手Ray-Ban推透明Coperni版智能眼鏡　限量3,600副

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 50 分鐘前

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Meta趁著巴黎時裝周舉行期間，宣布與Ray-Ban再度聯手，並與法國時尚品牌Coperni聯乘，為巴黎時裝周推出「Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition」智能眼鏡，限量3,600副，售價為549美元（約4,265港元），即日起可在Ray-Ban官網購買。

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Meta表示，是次登場的限量智能眼鏡，採用透明黑色框架，鏡臂上印有「Coperni」標誌，外觀設計升級，全球僅發售3,600副，售完即止。惟值得留意的是，雖然其外觀有所不同，但內部配置與功能，就與普通版Ray-Ban Meta智能眼鏡一樣。

點擊圖片放大

Coperni今次在巴黎時裝周，是以「數碼社群」為題，與Meta的科技理念不謀而合。而且模特兒在行「Catwalk」時，也特意戴上「Ray-Ban Meta x Coperni Limited Edition」智能眼鏡，展示其免持錄製功能，將科技與時尚完美融合。

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