結業潮｜旺角20年小食店結業圍板　網民狂數4宗罪：頂到咁耐已經係奇跡

▲ 旺角20年小食店「旺津菓汁小食」結業圍板。

【結業潮｜飲食業】港人北上消費成風，很多小店都敵不過飲食業寒冬，紛紛宣布結業。近日有網民於社交平台Threads發文，指位於旺角西洋菜南街的「旺津菓汁小食」已結業，感嘆是「一個時代終結」。不過，有網民力數該店的4宗罪，又表示「頂到咁耐已經係奇跡」。

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結業潮｜旺角20年小食店結業圍板

日前有網民於Threads上載圖片，並表示「呢個位間小食店終於執咗，算唔算一個時代既終結？」圖片可見，荷李活購物中心地下轉角一個舖位現已圍板，而舖位的前身是「旺津菓汁小食」，販賣魚蛋、煎釀三寶、雞蛋仔、果汁等小食。

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結業潮｜網民狂數4宗罪：終於執

結業消息一出，隨即引起網民熱議，有人表示「呢間嘢開咗起碼廿年」、「曾幾何時嘅舖王」。但亦有網民力數小食店的4宗罪，「又貴又污糟又難食又大塵」，批評衛生情況惡劣，且食物質素欠佳，「呢間嘢係馬路邊又大麈好很污糟，佢個飯煲仔啲水黑到墨水咁」、「細個買過佢啲沙冰，不過飲完肚屙」、「朝早佢未開門，行經過個舖位出面係臭㗎」。

有網民更分享該店的「劏客」事件，指「佢哋會呃外國遊客，我睇住佢賣同一碗大細嘅魚蛋畀外國人同人講50，我個frd收20，我截住個外國人叫佢唔好畀錢」、「賣到50蚊一兜魚蛋都要執」。

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