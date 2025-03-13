大腸癌｜大便黏馬桶沖不走？　排便現3大異樣要小心恐已患腸癌

▲ 排便現3情況屬異常，醫揭6大腸癌先兆。

【排便／大便習慣／腸癌】每天排便腸道就一定很健康？有營養師指出，若糞便出現3種異常情況，可能是腸道出現問題，輕則是飲食不良所致，嚴重可能是腸癌先兆，故提醒大家務必留意。

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台灣營養師劉雅惠在其Facebook專頁上載短片，提醒市民即使有每天排便的習慣，未必代表腸道健康。如出現以下3大異狀，需要關注腸道健康：

1. 糞便黏馬桶

劉雅惠表示，如發現如廁後糞便總是黏在馬桶上，難以沖乾淨，這可能是飲食中攝取過多油脂所致。過量的脂肪難以被消化，導致糞便變得油膩且黏稠，進而黏附在馬桶上。她建議，日常飲食應減少高脂肪食物的攝取，並增加纖維質的攝入，以幫助腸道正常運作。

2. 肚脹放臭屁

頻繁肚脹、放臭屁可能是消化出現問題。劉雅惠指出，當腸道消化速度變慢、壞菌過多時，腸道內會產生大量氣體，導致有腹脹和放臭屁問題。若出現這個情況，她建議除了調整飲食外，也可以適量補充益生菌，幫助平衡腸道菌群，改善消化功能。

3. 糞便細軟不成形

大便不成形，甚至呈水狀，可能是腸道疾病或是癌症的先兆。劉雅惠續指，大便細軟不成形除了是纖維攝取不足，還可能與腸躁症或大腸癌等腸道疾病有關。據悉，腸躁症患者常因腸道蠕動異常而出現糞便形狀改變，而大腸癌也可能導致排便習慣突然改變。因此，若長期出現此症狀，應盡快就醫檢查查明病因。

排便健康｜每天排便不一定腸道健康

許多人誤以為每天排便就代表腸道健康，劉雅惠提醒，排便的「質」比「量」更重要。即使每天都有排便，若糞便出現上述異狀，有可能是腸道功能異常的警訊。想腸道健康，她建議注意飲食均衡、多攝取高纖食物，也應定期進行腸道健康檢查，平日如廁後亦可多留意糞便狀態，若出現異常應及早求醫。

排便健康｜改善腸道健康3大建議

飲食均衡：多攝取富含纖維的食物，如蔬菜、水果、全穀類，減少高脂肪、高糖分的食物

補充益生菌：適量攝取益生菌，幫助維持腸道菌群平衡，促進消化功能

定期檢查：若排便習慣或糞便形狀出現異常，應盡快就醫檢查，避免延誤治療時機

排便健康｜攝取纖維不足 導致大便黏稠

此外，台灣大腸直腸外科醫生陳威佑亦曾在其Facebook專頁發文，解釋「大便會黏馬桶」的原因。他同指出，糞便主要是水、人體無法消化的纖維所組成，因此多吃富含纖維的蔬果，就可以幫助糞便成形，輕易被排出。反之，如果平常纖維攝取不足，又經常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不容易成型，變得又濕又黏。但對於「大便黏在馬桶」與大腸癌是否有關係，陳威佑則表示目前尚未有文獻證實大便黏馬桶與大腸癌相關。

排便健康｜非疾病因素導致排便形態異常

此外，陳威佑又指出，現代人普遍生活壓力大，在過度焦慮、壓力等情緒影響之下，腸道會透過迷走神經影響大腦中樞神經，引發一連串的反應來應對壓力，就有能會抑制腸道消化功能，產生腹痛、糞便變黏等其他腸道疾病。

排便健康｜6種排便情況恐腸癌先兆

他提醒，如果糞便帶有黏液與血絲，並伴隨腹痛、腹瀉、噁心等情形，就要留意腸道可能已經慢性發炎、或有黏膜潰瘍等情形，此時就要及早就醫檢查。一般人可從糞便形態和排便過程觀察自己有否出現以下6種情形，如有，有可能是患上較嚴重的腸道疾病或大腸癌的先兆：

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糞便型態

糞便帶血

糞便越來越細（像筆一般的粗細）

糞便黏液多，甚至散發惡臭

排便過程

排便習慣改變

排便前嚴重腹部絞痛

有便意但感覺排不乾淨

而如果大便只是輕微黏在馬桶上，多沖幾次水，或用刷就可輕易清除的話，只要多攝取纖維、飲水，減少食用高油脂及精緻澱粉，就能令糞便回歸正常型態。

排便健康｜4種大便顏色看健康

台灣大腸直腸外科醫生陳威智在其Facebook專頁發文，指出可從大便顏色和形態看出健康狀況。大便是身體的排泄物，如果出現以下4種顏色，要留意身體健康，其中1種顏色更可能是罹癌先兆：

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排便健康｜灰白大便恐膽道胰臟系統出問題

據台灣急症科醫生翁梓華在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享指，大便作為人體排泄物之一，醫生會透過其氣味、顏色、形狀3方面，作為觀察患者腸胃道健康的其中一個渠道。

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健康警號｜觀察大便 發現腸癌、胰臟癌警號

翁梓華醫生提醒，大家日常排便後不妨多觀察大便的質地，當中如出現以下3類大便就要留神，需要盡快就醫：

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排便健康｜布里斯托大便分類法

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