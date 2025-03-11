港姐冠軍︱香港小姐冠軍父親心跳停頓搶救逾2小時　感恩爸爸走出鬼門關：上天賜予多一次機會

▲ 港姐冠軍莊子璇的父親留院，令她十分憂心。

【莊子璇 / 香港小姐 / 港姐】現年22歲的2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）雖然以大熱姿態勝出，但由參選以來是非不斷，比如傳與佳麗不和、容貌「進化」等，而莊子璇總堅強面對甚少放負，而且在兼顧演藝事同時，在去年於香港大學完成食物及營養科學學位。

可是在日前，莊子璇在個人社交平台上載數張自己的黑白大頭照，並感性地寫道：「你知道嗎，生命很脆弱，在生死面前，人很渺小。這一年來，身邊的人相繼離開，我真的以為也要失去你了。幸好上天賜予我們多一次機會，這次讓我們都要學會珍惜眼前人，好嗎，爸爸？」令不少網民憂心莊父出了甚麼意外。

港姐冠軍︱莊子璇感慨生命很脆弱疑父親病危 Hilary無奈稱：要學會珍惜眼前人

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港姐冠軍︱莊子璇父親入ICU

莊子璇在昨晚出席活動透露，莊父早前入院做通波仔手術，可是卻突然心跳停頓搶救兩小時，幸現在已由ICU轉到普通病房。不過，他惟有點神知不清，莊子璇透露日前探望爸爸，他清醒但說話「不合邏輯」。

另外，莊父早前更自己拔掉喉管，於是醫生建議綁着他，但家人不想這樣。至於何時好轉，醫生表示要觀察多一個星期才可知道。

莊子璇直言擔心爸爸病情，心情也大受影響，但強調自己同時也會專注工作。而在昨晚活動上，她在台上與嘉賓大玩遊戲，全程投入，沒有把私人情緒帶入工作中，十分專業，大受現場嘉賓歡迎。另外她透露想唱歌表演，將跟老師學藝，方便日後有機會登台。

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】