  • 24°C
香港時間：2025311日 (二) 14:54

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港姐冠軍︱香港小姐冠軍父親心跳停頓搶救逾2小時　感恩爸爸走出鬼門關：上天賜予多一次機會

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

港姐冠軍莊子璇的父親留院，令她十分憂心。

【莊子璇 / 香港小姐 / 港姐】現年22歲的2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）雖然以大熱姿態勝出，但由參選以來是非不斷，比如傳與佳麗不和、容貌「進化」等，而莊子璇總堅強面對甚少放負，而且在兼顧演藝事同時，在去年於香港大學完成食物及營養科學學位。

可是在日前，莊子璇在個人社交平台上載數張自己的黑白大頭照，並感性地寫道：「你知道嗎，生命很脆弱，在生死面前，人很渺小。這一年來，身邊的人相繼離開，我真的以為也要失去你了。幸好上天賜予我們多一次機會，這次讓我們都要學會珍惜眼前人，好嗎，爸爸？」令不少網民憂心莊父出了甚麼意外。

港姐冠軍︱莊子璇感慨生命很脆弱疑父親病危　Hilary無奈稱：要學會珍惜眼前人

點擊圖片放大
+4
+3

港姐冠軍︱莊子璇父親入ICU

莊子璇在昨晚出席活動透露，莊父早前入院做通波仔手術，可是卻突然心跳停頓搶救兩小時，幸現在已由ICU轉到普通病房。不過，他惟有點神知不清，莊子璇透露日前探望爸爸，他清醒但說話「不合邏輯」。

另外，莊父早前更自己拔掉喉管，於是醫生建議綁着他，但家人不想這樣。至於何時好轉，醫生表示要觀察多一個星期才可知道。

莊子璇直言擔心爸爸病情，心情也大受影響，但強調自己同時也會專注工作。而在昨晚活動上，她在台上與嘉賓大玩遊戲，全程投入，沒有把私人情緒帶入工作中，十分專業，大受現場嘉賓歡迎。另外她透露想唱歌表演，將跟老師學藝，方便日後有機會登台。

點擊圖片放大
+23
+22

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【香港小姐2023】莊子璇小背心騷蛇腰晒馬甲線　Hilary開學後秘遊大阪【多圖】
18:34 2023/10/03
【香港小姐2023】莊子璇小背心騷蛇腰晒馬甲線　Hilary開學後秘遊大阪【多圖】
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
12:58 2025/02/28
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親
19:42 2025/02/17
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
00:31 2025/03/01
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
香港小姐丨莊子璇宣布大學畢業狂打卡留念　父親被爆背景猛料
12:13 2024/07/23
香港小姐丨莊子璇宣布大學畢業狂打卡留念　父親被爆背景猛料

你可能感興趣

【香港小姐2023】莊子璇小背心騷蛇腰晒馬甲線　Hilary開學後秘遊大阪【多圖】
18:34 2023/10/03
【香港小姐2023】莊子璇小背心騷蛇腰晒馬甲線　Hilary開學後秘遊大阪【多圖】
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
12:58 2025/02/28
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親
19:42 2025/02/17
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親
莊子璇 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 香港小姐 家庭關係

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」