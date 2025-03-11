Deliveroo撤出香港｜戶戶送執單員分享最後編更訊息　呢5個字成結業預告

▲ 戶戶送執單員分享最後編更信息，「全部唔洗返」成結業預告。

外賣平台戶戶送Deliveroo昨日（10日）宣布撤出香港市場，平台將營運至下月7日。面對突然其來的消息，一班外賣員亦被受影響，有網民於社交平台分享一張疑似是Deliveroo網購執單員的編更WhatsApp群組圖片，圖中有一則信息於下午2時多，即公布消息前，通知群內所有人毋須再上班，該網民見該情況，亦指「必有大事發生」。

Deliveroo撤出香港｜戶戶送執單員突被取消更表 預感：必有大事發生

該網民於Threads上發文，並分享一張疑似是Deliveroo網購執單員的編更WhatsApp群組圖片，圖片中，相信是編更人士曾在早上11時多，詢問群內人士有沒有人可在「佐敦 16:00-00:00」的時間上班，但到下午2時多便突然通知所有未上班人士不用上班：「今日下午更全部CANCEL，唔使返」、「未返工嘅，全部唔使返」。

▲ 網民於Threads上分享一張疑似是Deliveroo網購執單員的編更WhatsApp群組圖片。（Threads@kaiseriswriting）

面對更表突然取消的情況，樓主已心感不妙，直到Deliveroo公布撤出香港市場的消息後，他才發出帖文，並表示「Deliveroo全部更表取消，必有大事發生」。

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Deliveroo撤出香港｜網民指戶戶送撤出消息突然

帖文引來不少網民留言，部分網民都指Deliveroo撤出消息非常突然，紛紛表示可惜，「執咗啦」、「執笠嘛」、「睇嚟佢哋應該係好突然」、「直接撤出香港了……被Keeta鬥死」、「撤出香港啦……唉」。

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