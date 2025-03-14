低頭族｜3天不用手機大腦竟出現驚人變化　德國研究：手機成癮似迷上煙酒

▲ 德國研究指出，手機成癮似迷上煙酒。

【智能手機／上癮／大腦／研究】手機成癮等同煙酒上癮？德國最新研究指出，只要戒除智能手機達1個時間段，大腦便會出現明顯變化，其模式竟與煙酒成癮戒斷反應相似。研究指出，長期依賴手機恐增大腦問題，繼而影響情緒及專注力等問題，強調應要重新審視手機設計對心理健康的潛在風險。

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綜合外媒及《ScienceAlert》報道，德國海德堡大學與科隆大學團隊於《Computers in Human Behavior》期刊發表研究，招募25名18至30歲受試者進行「72小時手機戒斷實驗」，實驗中受試者手機僅限必要的通訊與工作用途，並於實驗前後進行磁力共振（MRI）掃描與心理評估。

手機成癮｜戒用手機數日大腦變化驚人 專家：與煙酒戒斷期一致

測試72小時過去後，研究人員會於MRI掃描過程中，對測試者展示各種圖像提示，包括智慧型手機開機和關機時的圖片，以及顯示船和花等主題等「中性」圖像，結果發現受眾出現以下兩大問題：

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成癮腦區活化

觀看手機圖像時，掌管獎勵與慾望的「伏隔核」及調控自我控制的「前扣帶皮層」活動顯著改變，神經訊號模式與尼古丁、酒精成癮者戒斷期一致。

多巴胺（強迫行為）與血清素（情緒調節）系統同步波動，證實手機刺激與物質成癮共享生理機制。

心理測驗矛盾點

儘管MRI顯示大腦渴求手機，心理評估卻未發現參與者「情緒惡化」或「明顯戒斷焦慮」，僅部分人自述「心情變好」，但數據未達統計顯著。

研究團隊推測，大腦雖觸發成癮反應，但現代人對手機的「功能性依賴」（如社交、工作）可能淡化負面情緒感知。

手機成癮｜難以無法區分渴求「手機」或「社交」

研究人員坦言，目前技術尚無法釐清受試者究竟是渴望手機本身，還是渴望透過手機獲得的社交互動，有學者認為兩者可能息息相關，未來需要多設計實驗以剝離變因。目前研究未解釋到手機行為，與觸發大腦變化的確切機制，但推測可能與多巴胺間歇性獎勵有關，例如平台通知、點讚等。

手機成癮｜智能手機深度影響神經迴路 專家：智能手機普及僅17年

專家強調，智能手機普及僅17年，但卻已深度介入人類神經迴路：「每隔幾分鐘查看手機的衝動，實為大腦微戒斷症狀。」警告大眾假如放任趨勢持續，可能會影響以下3大健康問題，呼籲大眾每日設定「無手機時段」逐步脫癮：

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是次研究首度揭露「短期戒手機」的神經證據，團隊表示之後將會進一步探討不同手機使用情境，例如社交、遊戲等情況，對大腦的差異化影響，以制定精準防癮策略。

同場加映｜對某種行為失去控制即為上癮

精神科專科醫生陳仲謀過去接受本報訪問，曾指出上癮是對自己的某種行為（如打機、賭博和購物）失去控制而影響生活。「如果某種行為變得『必須做』、『優先做』及『重覆做』而影響生活，就要留神。」他指出，自己接觸最年輕的患者只有約12歲，「大多人手機成癮並不自知，多數是家人發覺有問題而被迫求醫。」他提醒，手機成癮很難戒斷，或需長期看醫生及接受心理輔導。

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資料來源：《ScienceAlert》、《Computers in Human Behavior》

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