慢病共治計劃｜本月底將分階段擴展至普通科門診　綜援受助人等可豁免費用

▲ 由本月28日起，將分階段擴展「慢病共治計劃」至醫院管理局轄下指定普通科門診診所。（資料圖片）

醫務衞生局今日（11日）公布，基層醫療署將由本月28日起，分階段擴展「慢性疾病共同治理先導計劃」至醫院管理局轄下指定普通科門診診所，首階段將在7間普通科門診診所試行，並計劃於6月底前再增加另外6間，為弱勢社群提供預防篩查及護理服務。

綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，或持有有效醫療費用減免證明書者，如有意參與計劃，可先到地區康健中心或康健站進行初步評估。有關普通科門診診所會在收到轉介後，會於1個月內與參加者聯絡並安排預約，並會按參加者的健康風險安排化驗，根據化驗結果訂定健康管理方案，以及提供健康教育和諮詢服務。合資格人士由首次接受服務當日起計1年內，接受預防護理服務時，可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用。參加者資格會在1年服務期屆滿後再次核實。

政府在前年推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上，未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，透過配對自選的家庭醫生，在私營醫療市場以共付形式接受糖尿病及高血壓篩查和診症服務。

當局會持續檢視試行服務的成效，並計劃在今年第4季前逐步擴展至全港18區普通科門診診所指定服務點。此外，「慢病共治計劃」將於稍後擴展，加入血脂檢查，相關服務亦會於普通科門診診所為弱勢社群提供。

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