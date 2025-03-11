腎臟健康｜山頂起步與腎同行　籲市民關注腎臟健康日行萬步

▲ 樂隊表演的時候由明葉飛舞伴舞。

【腎臟健康/香港腎臟日/腎病/腎衰竭】800 多名腎科病人、家人和醫護人員，日前齊集山頂參加第 20 屆世界腎臟日暨第五屆香港腎臟日的旗艦活動「與腎同行」，透過步行喚起市民大眾對腎臟健康的關注。

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活動由香港腎臟基金會、香港腎科學會和香港腎科護士學會聯合主辦，衞生署全力支持，由衞生署署長林文健醫生和醫管局主席范鴻齡主持起步儀式。步行路線是圍繞太平山頂一圈。

今屆腎臟日的主題是「齊起步 關注腎康，齊步行 身心健康」，旨在提醒每個人，無論生活多繁忙，也要關心一下自己的腎臟健康，定期檢查。如果有病，也可以及早發現 及治療，以免惡化至腎衰竭。由於步行有助促進健康，腎臟基金會支持衞生署推行的日行一萬步運動，在山頂廣場舉行盛大的「與腎同行」步行活動，有800多名市 民身體力行，透過步行增強體魄，保持健康。

「與腎同行」起步儀式上，香港腎臟基金會主席雷兆輝醫生介紹了第20屆世界腎臟日 暨第五屆香港腎臟日的主題，香港腎科學會主席黃思豪醫生講解了如何關注腎臟健康， 香港腎科護士學會主席林美琪護士分享了步行的重要性，更有醫生們「粉墨登場」，組成樂隊演唱「挑戰萬步行」、以及演出短劇「中年好謹腎」，通過輕鬆幽默的表演，傳遞重要的腎臟健康訊息。

在香港，慢性腎病十分普遍，每十個人便有一個患上，高血壓、高血糖、高膽固醇都有機會惡化成腎病，但早期腎病通常沒有徵狀，所以要預防腎病應該及早進行篩查， 包括驗小便及驗血。腎臟基金會今年的腎臟日推廣活動，重點是提醒市民進行篩查，無病預防，有病及早治療

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