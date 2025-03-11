美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單 百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 47 分鐘前
最後更新： 45 分鐘前
【美白乳液／美白淡斑／保濕／維他命C／美白成分】想養成白滑皮膚要識揀美白乳液！日本家品雜誌《LDK》精選11款人氣熱賣美白乳液產品，進行了徹底比較，為大家推薦保濕力強、更能解決痘痘問題的美白乳液排行榜。
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《LDK》指出，美白乳液可以作為日常皮膚護理和抗衰老使用，滋潤皮膚同時能治療瑕疵和暗沉。產品當中主要有三種美白成分：
- 維他命C
- 菸鹼醯胺
- 氨甲環酸
含有這些成分的乳液，可以幫助預防皮膚瑕疵和雀斑，解決暗沉問題，甚至改善皮膚彈性，日常使用有助解決各種皮膚問題。除了具有美白功效，三種成分還各自具有其他加成，例如維他命C有效美白同時，能抑制皮脂分泌，減少毛孔阻塞。
3大檢測項目
1. 保濕力
將等量的每種產品塗抹在皮膚乾燥的監測者手臂上，並使用專業設備測量在一段時間後的皮膚水分含量；根據使用前後皮膚水分含量差異評分保濕能力。
2. 成分
化妝品專業人士對產品所有成分進行了分析。除了檢查美白成分外，還檢查保濕、防止皮膚粗糙等高性能成分，以及有無可能引起刺激的成分。
3. 可用性
幾位監測員實際使用該產品，檢查容器的易用性和使用時對產品的感覺。
11款美白乳液推薦榜單
《LDK》在藥局或網路上購買美白乳液產品，進行比較後為大家整理出以下11款推薦：
（排名由低至高）
C級：
- saunality 01t 全效乳液（醫藥部外品）100mL
- Olive Manon Medical Whitening Milk（準藥品）100mL
B級：
- Albion Flarne Bright Refine Milk EM（醫藥部外品）110mL
- SANA豆乳本鋪 藥用純白乳液（醫藥部外品）130mL
- MUJI無印良品 藥用祛皺亮白乳液（醫藥部外品）200mL
- FANCL Toiro Balancing Milk（醫藥部外品）60g
- WHITH WHITE 美白乳液（醫藥部外品）150mL
- 樂敦 HADALABO 肌研白潤 薬用美白乳液（醫藥部外品）140mL
A級：
- KOSÉ SEKKISEI 雪肌精美白乳液 140mL
- CHIFURE 美白乳液TA（醫藥部外品）150mL
- Shiseido資生堂 AQUA LABEL TREATMENT MILK BRIGHTENING 130mL
3款獲得A級評價的美白乳液，最便宜不到百元。其中，「AQUA LABEL」含有製造商專有的美白活性成分「4-甲氧基水楊酸鉀鹽（4MSK）」，可以有效預防瑕疵和雀斑；其他主要保濕成分包括積雪草萃取物和兩種透明質酸。同時，這亦是一款面霜級乳液，在保濕力測試中，產品展現了一流的保濕效果。
「CHIFURE」除了有保濕成分透明質酸鈉，還含有氨甲環酸作為活性美白和抗發炎成分，透過預防瑕疵和雀斑及皮膚粗糙來提供護理。使用感方面，每次擠出用量恰到好處，使用觸感非常順滑，因此獲得高度評價。
「雪肌精」美白乳液於2024年夏季進行了更新，加入了製造商專利成分，並獲得了A級評價。產品中全新添加的「甘草次酸硬脂醯SW」，具有美白和防止皮膚粗糙的雙重功效，預防皮膚瑕疵同時促進皮膚健康。保濕力方面，產品具有持續增強的保濕效果；產品質地厚實，易於塗抹，因此在易用性方面也獲得了很高的評價。
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