美白乳液推薦2025︱《LDK》11款平價美白乳液榜單　百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩

▲ 《LDK》11款平價美白乳液榜單 百元以下A級推薦享美白專利成分滋潤不黏膩

【美白乳液／美白淡斑／保濕／維他命C／美白成分】想養成白滑皮膚要識揀美白乳液！日本家品雜誌《LDK》精選11款人氣熱賣美白乳液產品，進行了徹底比較，為大家推薦保濕力強、更能解決痘痘問題的美白乳液排行榜。

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《LDK》指出，美白乳液可以作為日常皮膚護理和抗衰老使用，滋潤皮膚同時能治療瑕疵和暗沉。產品當中主要有三種美白成分：

維他命C

菸鹼醯胺

氨甲環酸

含有這些成分的乳液，可以幫助預防皮膚瑕疵和雀斑，解決暗沉問題，甚至改善皮膚彈性，日常使用有助解決各種皮膚問題。除了具有美白功效，三種成分還各自具有其他加成，例如維他命C有效美白同時，能抑制皮脂分泌，減少毛孔阻塞。

3大檢測項目

1. 保濕力

將等量的每種產品塗抹在皮膚乾燥的監測者手臂上，並使用專業設備測量在一段時間後的皮膚水分含量；根據使用前後皮膚水分含量差異評分保濕能力。

2. 成分

化妝品專業人士對產品所有成分進行了分析。除了檢查美白成分外，還檢查保濕、防止皮膚粗糙等高性能成分，以及有無可能引起刺激的成分。

3. 可用性

幾位監測員實際使用該產品，檢查容器的易用性和使用時對產品的感覺。

11款美白乳液推薦榜單

《LDK》在藥局或網路上購買美白乳液產品，進行比較後為大家整理出以下11款推薦：

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（排名由低至高）

C級：

saunality 01t 全效乳液（醫藥部外品）100mL

Olive Manon Medical Whitening Milk（準藥品）100mL

B級：

Albion Flarne Bright Refine Milk EM（醫藥部外品）110mL

SANA豆乳本鋪 藥用純白乳液（醫藥部外品）130mL

MUJI無印良品 藥用祛皺亮白乳液（醫藥部外品）200mL

FANCL Toiro Balancing Milk（醫藥部外品）60g

WHITH WHITE 美白乳液（醫藥部外品）150mL

樂敦 HADALABO 肌研白潤 薬用美白乳液（醫藥部外品）140mL

A級：

KOSÉ SEKKISEI 雪肌精美白乳液 140mL

CHIFURE 美白乳液TA（醫藥部外品）150mL

Shiseido資生堂 AQUA LABEL TREATMENT MILK BRIGHTENING 130mL

3款獲得A級評價的美白乳液，最便宜不到百元。其中，「AQUA LABEL」含有製造商專有的美白活性成分「4-甲氧基水楊酸鉀鹽（4MSK）」，可以有效預防瑕疵和雀斑；其他主要保濕成分包括積雪草萃取物和兩種透明質酸。同時，這亦是一款面霜級乳液，在保濕力測試中，產品展現了一流的保濕效果。

「CHIFURE」除了有保濕成分透明質酸鈉，還含有氨甲環酸作為活性美白和抗發炎成分，透過預防瑕疵和雀斑及皮膚粗糙來提供護理。使用感方面，每次擠出用量恰到好處，使用觸感非常順滑，因此獲得高度評價。

「雪肌精」美白乳液於2024年夏季進行了更新，加入了製造商專利成分，並獲得了A級評價。產品中全新添加的「甘草次酸硬脂醯SW」，具有美白和防止皮膚粗糙的雙重功效，預防皮膚瑕疵同時促進皮膚健康。保濕力方面，產品具有持續增強的保濕效果；產品質地厚實，易於塗抹，因此在易用性方面也獲得了很高的評價。

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