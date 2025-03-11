最壞身教︱夫婦西鐵站打鬥妻持手袋暴打抱孩丈夫　疑似目擊者透露後續

▲ 西鐵屯門站，疑似一對夫婦打鬥，被拍片放上網。

【MMA/西鐵/夫妻相處】父母是子女的一面鏡，所以不應用暴力解決問題！日前網上瘋傳一段短片，見到一男一女疑似夫妻於屯門站內打鬥爭執，男方還手抱約幾歲大的兒子。女方持手袋狂拍打男方的頭部，男方節節後退，退至牆邊蹲下，但女方仍然走上前出手，此時一輛消防車駛至，影片就此結束，及後，有目擊者稱，消防員抱了小孩上消防車。

最新影片:

有街坊於上周日在網上發布該段「港鐵女暴打黑衣男」影片。影片長33秒，見到當時天色已黑，港鐵屯馬綫屯門站內一個出口，身穿黑衣女子，正用手袋追打1名抱着小孩的黑衣男子。黑衣女大力揮舞手袋打男方頭部，男方單手抱着小孩，舉高左手護頭。

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西鐵MMA︱女方想伸手抱小孩

女方猛攻下，男方抱着小孩節節後退，直到牆位，似花光力氣蹲下休息，與女方保持距離。不過約10秒後，女方步步進逼走近，男方即時重整態勢戒備。女方靠近後，伸手想拉小孩，但被男方用手擋開，並傳出「嘭」聲巨響。女方轉而用手連環打男方頭部，男方舉手護頭。

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西鐵MMA︱消防員疑介入處理

後來男方站起來與女方理論，這時有消防車駛至，影片就此結束。而據目擊網民稱，消防車的消防員其後上前處理事件，「最後抱咗個小朋友上車」。2人爭執期間，有多名路人駐足「食花生」，畫面傳出「嘩」等聲音。

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西鐵MMA︱網民：最無辜係小朋友

網民看過影片議論紛紛，有人認為無論什麼原因都不應訴諸暴力，「打人就係唔啱」、「細路最慘，咁樣會有心理陰影」、「喺小朋友面前就咪打打鬧鬧啦，自己冇能力教仔就別生，真係不知所謂」、「個爸爸抱住小朋友個都照打，最無辜係個小朋友！」、「呢啲就真係報警，使用暴力兼主動步步進逼」、「其他野唔講！抱住個小朋友都打，完全唔理個小朋友安全。結婚生仔真係要考牌！」

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