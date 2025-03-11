金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死

▲ 公司否認指控爆料者再發長文回擊，金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死。

【金賽綸 / 最美童星 / 金秀賢 / 擇偶標準】有「最美童星」之稱的韓國女星金赛綸上月16日被發現在家中輕生，終年24歲。知名YouTuber李鎮浩昨日（10日）傍晚進行直播爆料，稱金賽綸曾於年長自己12歲的演員金秀賢秘密交往6年。

此事一出引發全網關注，金秀賢所屬公司立即發聲明否認相關指控，並表示將採取法律措施；隨後李鎮浩再發長文喊話金秀賢。此外，金秀賢早前透露的擇偶標準及婚姻計劃惹網民熱議。

金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年 金賽綸家屬控男方追數致悲劇

金賽綸逝世｜金秀賢發聲明否認 爆料者再發長文質問

昨晚金秀賢所屬公司發聲，指李鎮浩直播的爆料均屬虛假事實，否認與金賽綸戀情等一系列指控，並表示將會審查虛假散布事實，採取法律措施。

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隨後，李鎮浩發長文回擊金秀賢，他寫道：「要不也對家屬試試法律應對怎麼樣……大概明天會受到關於未成年人性關係的舉報……如果偷偷對家屬進行威逼利誘的話，知道後果吧……話說回來，連元彬都去了金賽綸的葬禮，金秀賢你為什麼沒去？」，還揶揄道：「只是在中國人氣很高的韓流明星金秀賢」。

金賽綸逝世｜金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死

此外，網民翻出金秀賢早年接受媒體採訪時，透露自己婚姻計劃及擇偶標準的言論，再次引發熱議；他曾透露：「在我24歲時就制定了結婚計劃，當時決定36或37歲結婚，不過現在看來守不住這個承諾了，再推遲一點，當我41歲時娶21歲新娘。」

提及擇偶標準時，金秀賢曾直言：「她（未來老婆）要願意為我而死、只能想著我一個人，不能妨礙我工作，但在我需要的時候，一定要在我身邊。」

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