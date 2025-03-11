移民加拿大｜港姐冠軍移民溫哥華宣傳補習社釀公關災難　讚女兒補數學讀得開心狂惹負評

▲ 相信張嘉兒也想不到宣傳補習中心會引來網民負評！

【張嘉兒/移民加拿大/補習中心】2007年港姐冠軍張嘉兒與金融才俊老公婚後育有兩女，一家四口早已移居加拿大溫哥華，並不時拍片分享在當地的生活，日前她就在社交平台分享一段帶兩名女兒到補習中心補習數學科的短片，原意是為該機構宣傳，豈料惹來家長負評，力數該中心內部管理不善！

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移民加拿大｜帶兩女到補習中心拍片指讀得開心

張嘉兒與老公Nathan結婚10年，分別育有8歲大女劉在芯（Leora），5歲細女劉在懿（Hannah），現時一家定居於溫哥華。張嘉兒在當地也不斷增值自己，除了考獲中大公共衞生碩士及正面管教認證講師，早前更成為地產經紀，努力不懈的她還親力親為照顧兩名女兒。

日前她帶兩名女兒到補習中心補數學，並拍片指女兒讀得很開心，她留言謂：「《數學補習，過關！》第一節數學補習課順利通過！Hannah不僅覺得好玩，連作業都沒抱怨，簡直是驚喜！一直擔心他們會抗拒，沒想到反而學得挺開心，這下放心了～希望他們能繼續保持對學習的興趣，輕鬆學，快樂長大！」

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移民加拿大｜大讚補習中心老師夠資深

影片中的她身穿粉紅色上衣，開首已對鏡頭揮手，她指這間補習中心在香港也有分校，相信大家並不陌生，又指細女是第一次補習數學，然後鏡頭就轉去拍攝細女寫數字，最後張嘉兒大讚這裡的老師很資深，小朋友很用心學習，豈料她的「美言」卻引發公關災難。

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移民加拿大｜網民踢爆管理不善頻換老師

當影片發佈後，有網民留言爆料指補習中心內部管理不善：「老師都換了幾遍，管理很差。」未料該中心負責人隨即留言向負評網民道歉：「讓你有不好的體驗真不好意思，之前確實有一段時間我們經歷了人員的問題，但離開的老師都是過上了更好的生活，我們也送上滿滿祝福的。」該網民再回覆表示：「我娃讀的時候被換了3個導師，老師穩定好重要，不會過來了，溫哥華有好多選擇。」相信張嘉兒也想不到宣傳變劣評。

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