早餐推介｜醫生親證早餐「吃4種食物」增強記憶力　籲1種食物要少吃

【補腦食物／早餐／記憶力／腦退化】都市人生活繁忙，記憶力下降與專注力不集中的情況時有發生，要維持大腦健康，讓大腦處於最佳狀態，飲食是重要的一環。台灣減重醫生蕭捷健分享，他曾有過類似困擾，後來每天早餐加入4種食物後，情況就有所改善。

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台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook發文，分享他最近習慣吃的早餐，表示增強記憶力的早餐應包括核桃、夏威夷果仁、黑巧克力和蛋白質這4種食物，而他也親證最近這樣吃之後，記憶力有所改善。

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蕭捷健指出，根據2023年荷蘭的一項研究發現，平均65歲的長者每天攝取60克的混合堅果（含15克核桃），經過16周後，發現大腦血流量增強，詞語記憶力測驗提升了16%，認知功能也有所改善。

他續指，來自義大利的研究也顯示，平均73歲的長者每日攝取可可黃烷醇後，不僅工作記憶和反應速度提升，其認知功能的整體分數也提高，而且胰島素阻抗下降，血壓也降低，氧化壓力指標也減少。

蕭捷健進一步說明，核桃和夏威夷果仁是富含Omega-3不飽和脂肪酸的堅果，而杏仁幾乎不含Omega-3，都是Omega-6。他提醒，若過量食用杏仁容易導致嘴破和發炎，並指出有些人喜愛杏仁奶，但市面上也有核桃奶可供選擇。

增強記憶力｜11種補腦食物

美國健康資訊網站《Healthline》盤點11種補腦食物，每一種都獲科學實證對大腦健康有幫助，更有增強記憶力、減低腦退化風險等作用。

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致癌食物｜3類易致癌早餐食物

據日媒《週刊女性PRIME》報道，當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指出，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食恐增致癌風險：

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資料來源：台灣減重醫生蕭捷健

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