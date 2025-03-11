飲食情報｜Mister Donut新品雪花椰絲朱古力冬甩 白色情人節首度登場

Mister Donut 香港店將於3月12日（星期三）正式推出全新限定產品「雪花椰絲朱古力冬甩」Coconut Chocolate。這款冬甩在日本市場深受顧客喜愛，人氣居高不下，現在首次引入香港，售價為 $20！

這款冬甩以濃郁的朱古力冬甩為基底，面層撒滿如雪花般的香甜椰絲，帶來豐富的層次口感。濃厚的朱古力風味配合鬆軟口感，留下絲滑順口的餘韻，令人回味無窮，不僅是味覺的享受，更為白色情人節增添浪漫的甜美驚喜。

這款冬甩在日本市場多次熱銷，被譽為顧客心中的經典之選，現在終於來到香港，勢必掀起一股熱潮！

延續Mister Donut的品牌精神，專業製作人員每日新鮮手工製作「雪花椰絲朱古力冬甩」，並嚴選優質原材料，確保每一個冬甩都達到最高品質。這份甜蜜的冬甩，不僅是美味的象徵，更是我們對顧客的承諾。

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