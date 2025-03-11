許靖韻巡唱｜Angela佛山完成今年巡演首站　許靖韻希望香港開騷

▲ 許靖韻佛山演唱會。

【許靖韻/ Angela/ 英皇歌手】許靖韻（Angela）日前於佛山完成今年巡演首站，並分享今年計劃。這次的佛山站，對她來說別具意義。音樂會上，Angela除大唱多首代表作，更向fans們來個深情剖白。

許靖韻表示，這個音樂會就如她這段時間的精神食糧，「佛山站Show特別地不捨，因為呢個巡演好似陪伴咗我都一至兩年，好似係我呢一段時間嘅一個精神食糧。所以每次見到歌迷都係一個期待，好多謝佢哋一路俾呢個期待我，多謝佢哋嘅陪伴。」

同時直言，雖然很多人因翻唱作品認識她，但她希望大眾記住：「我係歌手許靖韻。」

巴黎時裝周｜鄭希怡飛往巴黎睇騷與阿Sa飯聚 Yumiko邀請化妝師丈夫同行背後有原因

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

許靖韻｜期待香港站巡演

許靖韻亦透露正製作新歌，目標是突破慘情歌路線，「想出慘情歌以外多啲唔同類型嘅作品，可能會係一啲比較band sound類型。其實之前，我諗5、6年前有出過，《琢磨》同埋《被討厭的勇氣》，可能係一啲比較正能量嘅歌，而家仲係製作當中，希望今年可以多啲唔同類型，快歌又得。」她又提到自己一直有寫歌，並希望今年有機會推出至少一首自己寫的作品。

此外，於香港開show亦是今年的目標之一，「好多年冇喺香港開show，當然好想，因為一路巡演嘅時候見到好多留言，問幾時會有香港站？會唔會有香港場？自己都好希望，亦都一路有同公司溝通，希望今年係會實現到。」

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】