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眼睛健康｜男子眼壓狂飆險盲　揭3年來1壞習慣釀禍【附護眼貼士+1分鐘自測眼睛健康】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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【眼睛健康／失明／眼壓飆高】臨瞓前你會做甚麼？內地一名男子長年懶理眼痛問題，且每日臨瞓前都必做這件事，導致他突然失明險盲。有醫生分析男子視力受損的成因，與這個壞習慣有密切關聯，且不少都市人皆有這個通病。

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眼睛健康｜關燈睇手機3年釀禍險盲

據《揚子晚報》報道，內地一名52歲男子平時有睡前滑手機的習慣，為了不阻礙太太休息，他總在深夜10點後，關燈側臥俯身看電話，每晚至少看2個小時以上，直到開始有睡意然後無意間睡著為止。男子在黑暗中看電話的習慣持續3年，期間他不時出現眼睛脹痛、鼻根酸痛等不適，但休息後症狀緩解，就沒有重視。太太亦擔心丈夫健康，曾多次提醒但他還是屢勸不改，直到近日右眼突然失明，當下大驚立刻到醫院求醫。

我的右眼突然看不見了，還伴隨劇烈頭痛和噁心！

眼睛健康｜緊急手術救回視力 但部分損傷不可逆

醫生發現男子的眼壓超過正常水平逾2倍，高達58mmHg（正常眼壓為10-21mmHg），確診為「右眼急性閉角型青光眼發作期」。醫生立刻男子進行前房穿刺，緩慢釋放房水，將眼壓從58mmHg降至28mmHg，隨後透過靜脈輸注20％甘露醇及局部降壓藥物控制眼壓。待他眼部情況穩定後，再做眼部及全身狀況作全面評估，並立刻做手術。

術後24小時，可幸的是，男子的右眼視力恢復至0.8，眼壓也穩定在14mmHg，惟有些眼部視神經及視野已出現部分不可逆的損傷，未來仍需定期追蹤治療。

幸虧這次及時手術保住了眼睛，以後晚上再也不關燈刷手機了！

眼睛健康｜避免黑暗環境用眼 定期檢查眼壓

主診醫生南京市第一醫院眼科副主任醫生劉洋表示，眼睛在黑暗環境下看手機屏幕會導致瞳孔散大，加上側臥位時晶狀體位置偏移，容易導致房角突然關閉，眼壓瞬間飆升，造成失明。這種情況若未及時處理，可能造成永久性視力損傷甚至失明。

劉洋提醒，青光眼是一種不可逆的致盲性眼病，尤其是急性閉角型青光眼，發作時若未及時治療，可能在短時間內造成永久性視力損害。故此，他建議，大家應避免在黑暗環境中長時間使用手機或其他電子設備，並定期進行眼壓檢查。特別是40歲以上、有家族青光眼病史或高度近視的高風險族群，應提高警覺定期檢查。若出現眼睛脹痛、視力模糊、頭痛噁心等症狀，應立即就醫，盡快處理視力問題。

青光眼｜9類高風險人士

台灣珍世明眼科院長王孟祺曾在Facebook發文，指出過往有研究顯示，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關，因此有9類人士需特別當心，並提醒以下人士，年齡又超過40，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經。

  • 手腳經常冰冷
  • 偏頭痛
  • 女性
  • 高度近視
  • 吸煙
  • 三高代謝症候群
  • 血壓過低
  • 心律不整
  • 有家族病史

青光眼｜1壞習慣恐誘發急性青光眼 年輕人亦難逃

青光眼被喻為「視力神偷」，不少人誤以為年長才會發病，更低估了青光眼可能致盲的風險。香港中文大學眼科中心陳培文醫生曾指出，約每100個40歲以上成人，大概有3至4個患上青光眼，是主要的致盲兇手。他續指，臨床曾遇過因在漆黑環境下看手機或平板電腦，而引發青光眼的個案。年輕人亦有機會患上青光眼，部分人甚至因為特定眼睛結構或家族病史，在黑暗環境看手機或平板電腦，引發急性青光眼。

青光眼｜1分鐘簡單自測

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眼睛健康｜9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

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  • 1. 定期檢查視力，至少每年檢查一次。
  • 2. 看電視適時休息並與屏幕保持適當距離，如持續觀看電視超過45分鐘，便應休息5至10分鐘，並應與電視螢幕保持適當距離，適當距離是螢幕對角線長度的2.5倍以上。
  • 3. 如持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘， 看看遠處或做護眼操。應保持適度的光線及與顯示 屏幕保持最少50厘米距離。保持良好的姿勢，使雙眼平視或輕度向下注視螢光屏。
  • 4. 避免躺臥看書或使用手提電話。
  • 5. 多吃各種水果、蔬菜及多喝水。
  • 6. 保持良好的生活習慣，睡眠充足。
  • 7. 日間戶外活動時應戴上闊邊帽子或有效阻隔紫外線（UV）的太陽眼鏡，同時亦應避免直望太陽或強光。
  • 8. 當眼睛感到痕癢或不適時，應閉上眼睛。切勿用手「捽眼」。
  • 9. 如發現眼睛有毛病，應儘快安排眼科視光檢查或向醫生求診。

眼睛健康｜5大護眼關鍵

譚敦慈日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」曾分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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影片來源：ViuTV 恐怖醫學

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