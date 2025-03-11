僭建物申報｜屋宇署擬重啟新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃 余寶美：加強執法糾正嚴重僭建
港聞
撰文： 施雯雯
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
屋宇署自2001年至去年底，已拆除或糾正逾72萬個僭建物及4.3萬個危險或棄置招牌，以及修葺超過2.9萬幢失修樓宇。署長余寶美在北區區議會會議表示，當局計劃重啟「新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃」，由於不涉及修改法例，可較快推動，期望年底可落實，望住戶用電子方式申報。
余寶美表示，當局鼓勵住戶使用電子方式申報，讓住戶每5年申報一次的過程較簡單，現時署方正整理計劃並要改動電腦系統，將派員落村簡介，詳情要與發展局安排時間。
上水區鄉事委員會主席、北區區議會當然議員侯志強表示，九龍及港島的屋苑亦有地牢、酒窖等僭建物，強調僭建並非新界獨有，豁免計劃應涵蓋到全港。他建議，當局應透過有關計劃一次過處理部分興建至樓高4層的丁屋，倡補地價或罰款方式處理，讓政府庫房有收益。
不過，余寶美回應指，當局不想透過計劃將相關僭建合法化，對於嚴重僭建仍會加強執法糾正，亦會按情況與地政總署採取聯合行動。
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