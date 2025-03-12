公屋熱話｜啟德公屋居住環境惹港男羨慕　網民反應兩極：有乜好？vs首選地區

▲ 啟德公屋居住環境惹港男羨慕，網民反應兩極：有乜好？vs首選地區。

【公屋 / 啟晴邨 / 啟德】啟德發展區環境配套及周圍設施日漸完善，令它成為宜居的城區，而這裡的公屋居民不免令人生羨。有人日前在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指羨慕區內的公屋住戶，感慨「真係一收樓就賺500萬」。

該帖一出，隨即引起熱議，網民的反應兩極，部分人贊同樓主的觀點，稱啟德是公屋首選地區；但另一部分人卻持相反意見，還牽扯出一件舊事……

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公屋熱話｜啟德公屋居住環境惹港男羨慕

樓主以「好羨慕啟德班公屋仔」為題發帖，指住在區內的街坊「真係贏到笑」、「真係一收樓就賺500萬」，而原因事關樓主認為「一落樓就係崇光」，住在啟晴邨的街坊更是步行1分鐘可達；附近的私樓住戶要到商場反而有一段距離。

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其次，樓主稱區內500米範圍內約有10個商場，形容「配套勁X到癲」，比起周邊動輒上萬一呎私樓，他認為如若能住在啟德區公屋「真係一入伙就贏，對面私樓好多負資產，住公屋就念念幾次日本」。

公屋熱話｜網民反應兩極：有乜好？vs首選地區？

此事引起網民熱議，不少人附和樓主，「喺嗰度住再返SOGO返工就方便」、「公屋首選地區」、「得公屋得天下」、「呢個真」「仲要個園境花園正到一個點（鳥語花香⋯⋯）」。

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不過，有人持相反意見，更指距離商場近未必是「加分項」，「崇光有幾好？買嘢唔使畀錢？」、「近崇光有乜用？近百佳好過啦」、「附近啲商場大部分高價嘢，邊X有錢買」、「SOGO啲嘢你估好平咩，近超市好過啦」、「點解講到唔使交租咁嘅」。

令有網民舊事重提，反問道：「鉛水事件忘了？」、「啟晴邨好似係鉛水樓，對腦部有影響」；據資料顯示，啟晴邨於2013年入伙，2015年爆粗食管水管路含鉛事件，重金屬超標。

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