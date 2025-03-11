Deliveroo撤出香港｜戶戶送創辦人棄做大摩分析師　由外賣員到坐擁市值196億上市公司

▲ 戶戶送CEO許子祥（Will Shu）創業過程不簡單。

【外賣平台/戶戶送/Deliveroo】外賣平台戶戶送（Deliveroo）昨日（3月10日）宣佈撤出香港市場，事件成為大眾熱話，戶戶送自今創立12年，當中創辦人兼CEO許子祥的發跡過程並不簡單。

▲ Deliveroo創辦人許子祥曾於RISE大會大談營運心得。（影片截圖）

Deliveroo戶戶送CEO｜許子祥出身台灣大家族

現年45歲的許子祥（William Shu）於美國出世，父母為台裔移民，故許子祥為美籍華人。原來許子祥出身大家族，他為台灣最大農畜產品集團「大成長城」家族的後裔，集團內除了大成韓家四兄弟，其實還有兩位姐妹，而許子祥就是其中一位姐妹的兒子，故許子祥為「韓家四兄弟」的外甥。

年輕時，許子祥於西北大學完成學業，隨後加入投資銀行摩根士丹利從事分析師，其後亦擔任了SAC Capital Advisors和ESO Capital的分析師。

許子祥這位Banker跟餐飲業完全扯不上關係，惟工作時的經歷卻改變了他的一生。

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Deliveroo戶戶送CEO｜加班無啖好食而創業？

當許子祥於倫敦的投行工作時，他發現外賣的選擇有限，特別是深宵加班的時候，這位為食仔腦海中就浮現一句：「為何高品質餐廳的菜品無法送到顧客家門口？」因此萌生於英國成立外賣平台的念頭。

其後許子祥於美國進修，2012年，他取得美國華頓商學院MBA學位後回英國定居，2013年，他跟兒時好友兼軟體工程師Greg Orlowski創辦了戶戶送。

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Deliveroo戶戶送CEO｜3年內收入逾1.29億

Deliveroo成立初期，許子祥親自擔任外賣員，藉此了解配送過程中的挑戰與需求，許子祥曾於訪談中提及，起初成立戶戶送時，沒有一間餐廳肯合作，他跑了3至5家餐廳，每天跟餐廳老闆聊天吃飯，終於成功打動對方加盟。

短短3年，許子祥已做出成績來，戶戶送的銷售收入已突破1.29億英鎊，2018年，戶戶送業務已擴展至13個國家、500多個城市，2020年，新冠疫情爆發，大眾對外賣需求激增，令其收大入增，及至2021年3月，戶戶送成功在倫敦證券交易所上市，為公司籌集了10億英鎊，當時公司估值超過546億港元。

身為CEO的許子祥曾稱：「我們以在倫敦掛牌上市為傲，這座城市是戶戶送發跡的地方。」

▲ 戶戶送曾找來MIRROR任廣告代言。（取自instagram）

雖然戶戶送黯然撤出香港，目前依然在全球10多個國家和城市營運，包括英國、荷蘭、法國、比利時、愛爾蘭、西班牙、意大利、澳洲和新加坡等地。

至於坐擁市值196億港元企業的許子祥，在營運過程中一直堅持不懈，他面對過外界對工作條件和薪酬的質疑，亦曾與法律問題糾纏，但他通過技術提升與政策調整，讓公司穩定成長。

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