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飲食情報｜美麗華旅遊搞土耳其穆斯林晚宴　嘗地中海齋菜拓中東旅遊熱

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

美麗華旅遊、土耳其駐香港總領事館及The Mira Hong Kong舉辦的開齋晚宴，場面盛大。

很喜歡做記者，因為可以接觸很多新事物，新餐廳、新菜單、新景點，如訪問大企業CEO，就更是「塞錢入我袋」，他們有很多inspiring的想法，讓我獲益良多。最近吃了一頓飯，相信如果不是記者的話就沒機會參與了。

這是美麗華旅遊、土耳其駐香港總領事館及The Mira Hong Kong於穆斯林齋戒月舉行的開齋晚宴，邀請了多國駐香港總領事館及高官參與。

（右起）美麗華旅遊總經理李振庭、土耳其駐港總領事 Kerim Sercan Evcin、美麗華集團酒店及服務式公寓總監 Alexander Wassermann 於穆斯林齋戒月舉行開齋晚宴。

晚宴以自助餐形式舉行，除有地中海菜，也有環球菜式和中菜，保證大家都有對胃口的美食，至於我，當然要把握機會試試較罕有的土耳其菜啦！巡一巡場，Oh no，太多羊肉菜式啦，羊肉丸子、羊肉串燒、羊肩飯⋯⋯旁邊的旅遊達人不斷向我推介，但我怕羊羶，無福消受。

鷹嘴豆炸餅面頭是脆卜卜的芝麻，裡面是鷹嘴豆蓉。

幸好也不是「無啖好食」，餐湯是咖喱味的鷹嘴豆湯，旁邊的媒體朋友喝了一口就放棄，「味道是OK的，但飲咖喱很奇怪」，我覺得完全沒問題喎！此外還很喜歡他們的烤雞肉串，充滿香料的味道，吃起來啖啖肉；鷹嘴豆炸餅都很好吃，面頭是脆卜卜的芝麻，裡面是鷹嘴豆蓉，對膽固醇超標的我尤其健康；甜品方面有一些土耳奇軟糖、米糕，都不錯！

大快朵頤的同時，大會亦安排了表演，當中包括有趣的皮影戲。兩個角色分別是卡拉格茲（Karagoz）和哈吉瓦特（Hacivat），前者是個老粗，後者是個讀書人，他們不停鬥嘴，十分有趣，令大家都不禁放低美食，紛紛舉機拍攝。

琳瑯滿目的甜品

美麗華旅遊總經理李振庭表示，隨著一帶一路的興起與發展，掀起了一股中東旅遊熱潮，而且航空公司飛航網絡及班次不斷增加，例如土耳其航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空網絡遍及整個中東，令旅行團行程安排更暢順。

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