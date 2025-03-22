旅行攻略｜專家警告旅行勿帶1款行李箱　隨時被罰$500兼無法登機

▲ 專家警告旅行勿帶1款行李箱，隨時被罰$500兼無法登機！

【親子旅遊/行李箱】旅遊旺季出名機票貴，大多市民出外旅遊都會選擇廉航，而廉航對行李的限制十分多，早前香港快運（HK Express）的「行刑架」引起廣大市民關注。近日有網民提醒，旅行時不要帶1款行李箱，因容易超出航空公司或交通工具的尺寸限制，甚至可能導致無法登機或額外收費，帶來不必要的麻煩。

最新影片：

旅行攻略｜自由行不宜帶「胖胖箱」

有網民在社交平台Threads發文，表示後悔購買「胖胖行李箱」，並分享種種不便。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 有網民在購入「胖胖箱」後，表示後悔。 ▲ 有網民分享經驗指，前往韓國旅遊時，胖胖箱都帶來不少麻煩。 ▲ 亦有網民直言：「不只是行李置物櫃，機場接送的司機也不愛胖胖箱，他們說佔空間，不好擺大概跟團或是自駕，抑或是都不換飯店的行程才考慮帶胖胖箱出門了 。」 ▲ 「通常常旅行的人就會知道買常規款，去世界各地絕對safe , 胖胖只能寄放，不大能進去置物櫃 ps. 親眼看過一堆推『胖胖箱』在東京崩潰的人路過。」

貼文引來大量回應，許多網民表示不建議購買胖胖箱，尤其是自由行旅客。有網民分享經驗指，前往韓國旅遊時，胖胖箱都帶來不少麻煩：「自從去韓國第一次帶胖胖箱出門，寬度永遠超出手扶梯踏板所以每每都要使力撐著、然後好不容易找到置物櫃後卻塞不進去 」。

亦有網民直言：「不只是行李置物櫃，機場接送的司機也不愛胖胖箱，他們說佔空間，不好擺大概跟團或是自駕，抑或是都不換飯店的行程才考慮帶胖胖箱出門了 」，更有網民分享「通常常旅行的人就會知道買常規款，去世界各地絕對safe，胖胖只能寄放，不大能進去置物櫃」。

旅行攻略｜歐洲航線手提行李檢查嚴格

除了日本，歐洲內陸航線的行李規定也相當嚴格，尤其是廉航如Ryanair。有網民在社交平台Threads發問：「常飛歐洲內陸航線的朋友，Ryanair手提行李檢查嚴格嗎？我想帶20吋的胖胖箱，雖然官網尺寸合格，但擔心機場的檢查鐵架會否刁難？」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 有網民發問，飛歐洲內陸航線行李箱檢測嚴格嗎？ ▲ 結果引來不少「苦主」現身說法。 ▲ 「廉航就是想盡辦法收附加費，千萬不要冒險。」 ▲ 更有內行人士透露，可能會被當場罰款500港元。

結果引來不少「苦主」現身說法：「絕對會被刁難！我的標準登機箱都差點塞不進檢查鐵架，胖胖箱更不用想了」、「我曾經因為行李箱超出3公分被罰錢，真的要小心」、「廉航就是想盡辦法收附加費，千萬不要冒險」。

更有內行人透露：「手提行李如果塞不進機場的量行李箱鐵架，當場會被收取50至60歐元（約500港元）的附加費。托運行李超重也會被罰錢。如果沒有提前網上報到或名字寫錯，每項服務還會額外收取80歐元。所以，為了省錢反而可能花更多，胖胖箱真的不建議帶」。

旅行攻略｜胖胖箱3大陷阱

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

胖胖箱優缺點分析

胖胖箱近年相當受歡迎，其3:7比例的設計，一側淺一側深，提供更多收納空間，尤其適合購買大量手信的遊客。優點是主要收納空間集中在一側，可以靠牆打開，不佔用房間空間。然而，缺點是外型較寬，自由行時可能難以找到合適的置物櫃，或無法通過某些交通工具的行李限制。

小貼士：如何選擇合適行李箱？

自由行遊客：建議選擇傳統長方形行李箱，尺寸符合大多數航空公司及交通工具的規定，方便寄放及攜帶。

跟團遊客：若行程有專車接送行李，胖胖箱可以考慮，但仍需留意航空公司的手提行李尺寸限制。

歐洲內陸航線：避免攜帶胖胖箱，尤其是廉航，手提行李尺寸檢查非常嚴格，建議提前了解航空公司規定並選擇合適的行李箱。

行李箱作為旅遊必備用品，當然要仔細挑選。本港消委會及日本消費雜誌《LDK》測試共27款行李箱，TOPick整合12款高分行李箱名單，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，即睇詳情！

TOPick根據消委會測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李箱名單，點擊下圖即看詳細資料：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

日本雜誌《LDK》搜羅12款行李箱，有6款獲評為A級，點擊下圖查看名單及測試結果：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

更多親子旅遊資訊：

旅行攻略｜港人遊台做錯1事被拒登機 發文警世整入台證要留意

旅遊攻略｜住酒店保障自身安全 空姐教入房必做步驟 4大位置要檢查

親子旅遊｜2025全球最佳經濟艙排名出爐 呢間航空憑飛機餐及廁所量奪冠

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】