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Art Basel 2025｜巴塞爾藝術展X寶馬藝術車 藝術家流動雕塑駕入會展

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撰文： 陳家昌

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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寶馬集團將於今屆巴塞爾藝術展香港展會展示旗下第20輛寶馬藝術車。

香港藝術三月，其中一個重頭戲自是年度盛事巴塞爾藝術展香港展。展會不止有藝術品，也會有靚車展出，寶馬集團便會於今屆展會展示旗下的寶馬藝術車。

寶馬集團去2024年發布跟國際知名藝術家Julie Mehretu合作企畫，今年3月的巴塞爾藝術展香港展會上，就會展示由這次 設計的第20輛寶馬藝術車。

國際知名藝術家Julie Mehretu設計的寶馬藝術車。

這次展覽是寶馬藝術車全球巡展的一部分，並為慶祝這款結合藝術、設計和創新的標誌性「流動雕塑」誕生50周年。
第20輛寶馬藝術車將在巴塞爾藝術展香港展會上，與過去50年的微型寶馬藝術車一同展出，其中包括由Roy Lichtenstein、Andy Warhol、Robert Rauschenberg、Jenny Holzer和Jeff Koons 等藝術家設計的作品，而寶馬作為巴塞爾藝術展的全球合作夥伴，亦會在展會提供貴賓專車服務。

Julie Mehretu結合了數碼處理和霓虹色彩作靈感。

由Julie Mehretu 設計的寶馬M Hybrid V8藝術車，以其大膽而動感的美學，引起車迷和藝術愛好者的關注。該設計解構和重構她的大型畫作《Everywhen》（2021-2023），融入了數碼處理的攝影層、鮮艷的霓虹色彩以及Mehretu標誌性的黑色手勢標記。同時採用先進的3D繪圖技術，令汽車展現了藝術與高性能工程的強大融合。

這款藝術車去年曾參加傳奇的利曼24小時耐力賽，當時就惹來一陣話題。藝術家Julie Mehretu解構：「創作寶馬藝術車的過程，希望以探索運動、空間和時間的新維度為目標。這輛車不僅是一件藝術作品，我稱之為一種賽車場上達到其完整表現的表演性繪畫。」

巴塞爾藝術展香港展會：第20輛寶馬藝術車

日期：3月28日至30日

地點：會議展覽中心3樓平台BMW貴賓廳

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