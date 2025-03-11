餐廳意外︱10個月大B女入餐廳遭滾水燙傷成二級燒傷　父母與餐廳責任惹爭議

▲ 10個月大B女遭滾水燙傷，致二級燒傷。

【兒童健康/燒傷/意外】近日，一對港爸媽在社交媒體發帖，講述他們攜帶10個月大的女嬰到餐廳用膳時發生的意外。據悉，當晚他們將BB車停放後，媽媽前往洗手間，爸爸則轉身尋找酒精搓手液。期間，突然傳來茶壺掉落地上的聲音，隨後發現女嬰下半身被熱水燙傷，送院後被診斷為二級燒傷。

詳情如下:

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

香港紅十字會急救講師葉鳳儀女士示範為嬰幼兒進行輕微燒傷的急救：

輕微燒傷急救法

1.用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

2.抹乾傷口

3.用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

4.避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療：

第三程度燒傷

1.燒傷部份在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

2.肢體或軀幹環形的燒傷

3.傷者是年幼之人士

4.任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

5.10%或以上的皮膚面積被燒傷

香港紅十字會醫護服務管理委員會主席蕭粵中醫生勸阻大家跟從坊間錯誤的急救法，因這些方法或會惡化傷處，使用豉油或牙膏塗抹傷處是錯誤的，因為它們未必乾淨，會增加傷口感染的機會。

燒傷時5個不要

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

相關新聞:

家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上 牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓

家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆 醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】

【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷 4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】