  • 24°C
香港時間：2025311日 (二) 16:52

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐廳意外︱10個月大B女入餐廳遭滾水燙傷成二級燒傷　父母與餐廳責任惹爭議

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

10個月大B女遭滾水燙傷，致二級燒傷。

【兒童健康/燒傷/意外】近日，一對港爸媽在社交媒體發帖，講述他們攜帶10個月大的女嬰到餐廳用膳時發生的意外。據悉，當晚他們將BB車停放後，媽媽前往洗手間，爸爸則轉身尋找酒精搓手液。期間，突然傳來茶壺掉落地上的聲音，隨後發現女嬰下半身被熱水燙傷，送院後被診斷為二級燒傷。

湊得輕鬆啲
生死教育｜幼稚園老師轉職禮儀師陪起跑變送終　難忘幼兒喪禮父母感人道別：感謝你來過

詳情如下:

點擊圖片放大
+9
+8

 

香港紅十字會急救講師葉鳳儀女士示範為嬰幼兒進行輕微燒傷的急救：

輕微燒傷急救法

1.用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺

2.抹乾傷口

3.用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口

4.避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療：

第三程度燒傷

1.燒傷部份在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官

2.肢體或軀幹環形的燒傷

3.傷者是年幼之人士

4.任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷

5.10%或以上的皮膚面積被燒傷

香港紅十字會醫護服務管理委員會主席蕭粵中醫生勸阻大家跟從坊間錯誤的急救法，因這些方法或會惡化傷處，使用豉油或牙膏塗抹傷處是錯誤的，因為它們未必乾淨，會增加傷口感染的機會。

燒傷時5個不要

 

點擊圖片放大
+4
+3

 

相關新聞:

家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓

家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】

【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家
13:27 2025/02/20
黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家
家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓
15:58 2025/02/21
家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓
家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得
13:03 2025/02/24
家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得
星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統
18:03 2025/02/25
星二代丨攜6歲愛女Sara回港團聚　謝婷婷意外洩女兒全名疑有呢個國家血統
新手媽媽｜朱千雪上嬰兒急救課程　醫生老公建議提升安全意識：他見過不少意外
08:30 2025/03/05
新手媽媽｜朱千雪上嬰兒急救課程　醫生老公建議提升安全意識：他見過不少意外
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相
17:30 2025/03/09
拒婚真相｜拍拖10年育2歲女男友一直拒婚　港媽意外發現電話備份驚揭真相

你可能感興趣

黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家
13:27 2025/02/20
黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家
家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓
15:58 2025/02/21
家居意外丨10歲童後摔落洗碗機上　牛扒刀插背傷脊椎險癱瘓
家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得
13:03 2025/02/24
家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得
兒童健康 網絡熱話 搓手液 傷口感染 燒傷 紅十字會

最高瀏覽

消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」