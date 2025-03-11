法庭直播｜終審法院實質上訴案件4.1起試行網上直播　涉國安及高度政治關注案件除外

▲ 司法機構今日（11）宣布將於4月1日推行為期兩年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。（資料圖片）

司法機構今日（11）宣布將於4月1日推行為期兩年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序，屆時司法機構將透過自家平台進行現場直播，取代之前試行採取的外判安排，完成先導計劃後會再檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播法庭程序的長遠安排。

不過，與國家安全有關的訴訟、「備受矚目的公共秩序案件」或「受高度政治關注的案件」等類別案件則屬例外，不會安排直播。

司法機構指，司法公開是維持公眾對司法制度的信心及維護法治的基本原則，在維護司法公義這個凌駕性考慮因素的大前提下，在法院大樓外現場直播司法程序可增加法庭程序的透明度及加強公眾對司法程序的信心。

司法機構去年曾就終審法院4宗選定案件，在終審法院網站試行現場直播法庭程序，以測試有關安排的技術可行性，以及後勤和運作方面的細節。 司法機構已就試行直播進行檢討，並計劃現場直播終審法院所有實質上訴案件，但指明以下類別案件除外：

須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護私隱、商業秘密或商業機密等的案件；及

與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件。

司法機構表示，就上述例外案件類別的安排旨在維持在法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。不過，司法機構指，除非終審法院另有指示，有關案件的聆訊仍會向公眾開放，公眾人士仍可一如以往親身出席聆訊。

公眾可透過終審法院網站觀看現場直播，有關安排與去年的試行直播相類似，即是可使用已安裝一般瀏覽器的桌上電腦或流動裝置，在終審法院網站觀看終審法院實質上訴案件的網上直播。

案件的核心書面資料將於聆訊前上載至終審法院網站。網上直播的相關資訊會在該法庭程序臨近時在終審法院及司法機構網站上公布。

公眾人士包括傳媒不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以防止未經授權對直播內容進行錄製、截屏及非法發布。

網上直播結束後，相關法庭程序的視頻會上載至終審法院網站，並在聆訊日之後保存1個月，提供彈性以方便重看。

立法會預期於3月下旬恢復二讀辯論《法院（遙距聆訊）條例草案》，當條例通過後，有關未經授權紀錄和發布法律程序的罪行的條文，將適用於先導計劃期間就終審法院聆訊進行的現場直播。

在先導計劃下，司法機構將會透過自家平台進行現場直播，取代之前四次試行直播的外判安排，目的是確保以最具成本效益的方式使用公共資源。司法機構完成先導計劃後會進行檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播法庭程序的長遠安排。