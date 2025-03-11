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減肥大作戰｜混血姊妹相約永不減肥  277磅妹驚悉家姐1秘密  怒減170磅大翻身

保健美顏

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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【減肥／秘訣】日本一對日美混血姊妹Erena（エレナ）與Seina（セイナ），因父親早逝、母親以「瘦子容易死」為由長期餵養高熱量飲食，雙雙體重破百公斤，讀書期間更受到同學歧視。兩人過去曾立誓「一生不減肥」，未料一場「深夜背叛」卻讓姊妹情誼瞬間變調，更令Erena下定決心狂減170磅（約77公斤），完成驚人蛻變。

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減肥大作戰｜擔心父親早逝愛女寂寞  母親每日投喂養出「重量級姊妹」

日本綜藝節目「ザ！世界仰天ニュース」日前分享上述故事，Erena及Seina的爸爸是純正日本人，而媽媽則是美國意大利混血兒，惟爸爸很早便不幸離世，之後母親為了不讓女兒感到寂寞，便每日準備豐富食物，將養得她們肥肥白白，又表示：「瘦了便會感冒和死掉！」

姊妹兩人自幼在母親這種觀念下成長，家中餐桌充斥Costco巨量採購的炸雞、特大提拉米蘇，高中時期Erena體重飆至277磅（約126公斤），姐姐也達216磅（約98公斤）。肥胖讓她們飽受不便與歧視，例如上體育課時無法盤腿坐、避難訓練塞不進課桌，甚至被當成「食物小偷」。每當Erena沮喪，姐姐總以「卡路里是療癒心靈的藥」安慰，兩人更約定「永遠做快樂胖子」。

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減肥大作戰｜金錢利誘也無效　姊姊深夜1秘密成導火線

高中時期，Erena母親友見兩姊妹體重過份誇張，於是提出「每減22磅（約10公斤）給1萬日圓」減肥獎勵欲鼓勵兩人減肥，雖然Erena曾一度心動，但卻被姐姐以「為錢減肥太可笑！」阻止。

未料某日深夜，Erena意外撞見姐姐竟在房內偷偷做減肥操，更聽到她得意宣言：「瘦下來拿獎金變美！」才得悉姐姐原來已秘密戀愛，為了可以變美和獨佔減肥獎金，竟背叛她獨自減肥。

減肥大作戰｜「騙術減肥」對決　77公斤蛻變驚呆眾人

慘遭背叛Erena，憤怒間燃起了鬥志，決定也要瞞著姐姐偷偷瘦下來，平日經常會打扮一番後，再說謊聲稱去吃自助餐2小時，但事實上是出門去慢跑、又故意錯開對方晚餐時間，只吃雞胸沙律等，最終成功在1年半內由277磅（約126公斤）激減至107磅（約49公斤），摵甩170磅（約77公斤）肥肉；姐姐亦由216磅（約98公斤）激減至128磅（約58公斤），兩人共獲母親友人13萬日圓獎金（約6,866港元）。

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如今Erena成為瑜伽教練，過往曾連「體育座」都困難的她，如今已可輕鬆駕馭高難度瑜伽體位；姐姐亦成功變身氣質美女。Erena笑稱，瘦身後最大困擾是「衣櫃全數報廢」，連母親都認不出女兒。

同場加映｜解構「211餐盤減肥法」

台灣減重名醫宋晏仁解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

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同場加映｜2招簡單減肥法

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資料來源：ザ！世界仰天ニュース

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