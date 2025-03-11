DSE2025｜DSE筆試4月開考7大試前準備　做錯1事可被取消全部考試成績

▲ 5.5萬名DSE考生 4月中英文各科開考，一文看清7大試前準備。

【DSE2025/中學文憑試/主科開考】香港中學文憑試中、英、數主科將於4月2日或之後開考，今年所有類別的總報考人數有55,781人，比去年升約1成。TOPick為考生整合DSE2025的考試前準備及須知，以及講解如何使用DSE App，獲取最新消息、考試時間表、試場一覽等，務求讓考生們更得心應手，爭取佳績。

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DSE2025｜1.預先下載及登入「報到易」App

考評局表示，今年所有DSE一般禮堂試場，將會使用第二代公開考試支援系統，在一般禮堂試場參加考試（英國語文科聆聽部分特別室除外）的考生，前往試場之前，應先在App Store、Google Play或華為應用程式商店（AppGallery）預先下載、安裝及登入「報到易」App。在考試當天，考生須於「檢查個人物品」宣布完畢前，以「報到易」App完成自行簽到程序。

▲ DSE2025｜在一般禮堂試場參加考試（英國語文科聆聽部分特別室除外）的考生，前往試場前預先下載、安裝及登入「報到易」App。

DSE2025｜App Store iPhone「報到易」使用教學

▲ DSE2025｜考生需預先下載及登入「報到易」App。（手機截圖）

▲ DSE2025｜考生需預先下載及登入「報到易」App。（手機截圖）

▲ DSE2025｜考生需預先下載及登入「報到易」App。（手機截圖）

▲ DSE2025｜考生需預先下載及登入「報到易」App。（手機截圖）

▲ DSE2025｜考生需預先下載及登入「報到易」App。（手機截圖）

DSE2025｜2.帶齊准考證及身分證正本

考生必須攜帶准考證正本及身分證正本，讓監考員檢查及點名。試場主任及監考員不會接受考生以「報到易」或HKDSE App內的資料、截圖、准考證和身分證的副本，作為考生的有效身分證明文件。

DSE2025｜3.帶合規格的計算機

除了中文和英文科，考生應考其他科目可使用列於「准用計算機型號名單」上的電子計算機，計算機必須已印上「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」的標籤。如機身上的標籤已褪色，應屆考生可於3月14日下午2時至5時攜同准考證及計算機，到考評局（修頓中心12樓考評局辦事處）重新加印標籤。

DSE2025｜4.關閉手機及電子器材

考生在一般試場完成自行簽到後，或進入課室試場、特別室、特別試場前，應關掉手提電話及其他電子器材，包括平板電腦、多媒體播放器、電子字典、具文字顯示功能的手錶、智能手錶、無線耳機、其他穿戴式附有通訊或資料貯存功能之科技用品，亦應確保所有電子器材已關閉所有響鬧功能、定時自動重啟功能、隨顯螢幕功能（Always On Display）。

▲ 香港DSE中學文憑試中、英、數主科將於4月2日或之後開考。（資料圖片）

DSE2025｜5.不攝不錄

考生不可於試場內攝影、錄音或錄影，也不可拍攝或帶走剩餘的電腦條碼貼紙，違規者會被扣分。

DSE2025｜6.貼妥Barcode貼紙

每節考試前，考生會獲派個人的Barcode貼紙，當中印有考生編號、試場編號、座位編號及科目、卷別名稱，核對資料無誤後，考生須於考試時間內，在答題簿、試題答題簿封面，以及所有內頁、補充答題紙、方格紙上的指定位置，寫上考生編號及貼上Barcode貼紙。若未有按指示正確貼上Barcode貼紙，有關卷別的成績會被扣分。

DSE2025｜7.填寫正確試題編號

考生須於考試時間內，在答題簿內頁及補充答題紙的適當試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫上「×」號。宣布「停止作答」後，考生不會獲准填畫試題編號方格。

在有多於一個部分需使用不同答題簿的卷別，如英文科卷一及卷三，設有A及B1／B2部分，考生如需加紙，各部分的補充答案應寫在不同的補充答題紙上，並用試場提供的短繩綁於相應的答題簿內；考生亦不得撕去答題簿、試題答題簿內頁、不可把補充答題紙、方格紙、工作紙撕開使用，否則會被扣分，甚至被取消全部考試成績。

DSE2025｜下載HKDSE App

香港中學文憑試手機應用程式（HKDSE App），主要為考生和公眾提供DSE實用資訊，包括最新消息、考生手冊、重要日期及事項、考試時間表、試場一覽等，而新版本除優化介面，並增設「自修生專區」，為自修生提供實用資訊。

考生可透過【App Store】或【Google Play】下載後，使用考生編號或身分證明文件號碼，登入「我的考試日程」，查閱個人化考試資料。

App Store iPhone「HKDSE App」螢幕截圖

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