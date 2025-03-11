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暴動重審｜社工陳虹秀涉831灣仔暴動　重審被裁暴動罪成　即時還押

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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社工陳虹秀。（資料圖片）

社工陳虹秀涉及2019年8月31日灣仔暴動案，翌年第一次審訊時被裁定表證不成立，律政司其後上訴得直，案件發還重審，她維持不認罪，今日在區域法院被裁定罪名成立，需即時還柙。

45歲被告陳虹秀，被控一項暴動罪。控罪指，她於2019年8月31日，在香港灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他身分不詳的人參與暴動。

原審時，被告陳虹秀的代表大律師陳詞指，控方沒有證據指出陳當時與其他人集結在一起，並作出意圖破壞社會安寧的行為；控方則指陳案發時叫警方「克制」及「冷靜」，屬於挑釁警方的行為。

已退休的區域法院法官沈小民早前審理兩宗暴動案時，分別裁定13人罪名不成立，其中9人已離港。律政司早前以案件呈述形式提出上訴，上訴庭早前頒下判決，認為原審法官於兩案處理證據時法律上犯錯及有悖常理等，裁定陳虹秀等4人涉於灣仔暴動案須重審。

案件編號：DCCC12/2020

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